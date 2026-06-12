鋒面徘徊！今午後防瞬間強降雨 明起「劇烈天氣」再炸

今(13)日滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升，氣象專家吳德榮指出，午後仍有強對流發生的機率，需注意瞬間強降雨的發生，明日、下週一滯留鋒略往南移，迎風面西南部有劇烈天氣威脅，需特別留意。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(13)日滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升；受「西南季風」的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。各地區氣溫如下：北部20至30度、中部23至32度、南部23至32度、東部21至33度。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、下週一(14、15日)滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面西南部有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅，其他地區亦有機率，應持續注意

未來高溫趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二至週四(16至18日)滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在「西南季風」範圍内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。下週五至下下週一(19至22日)太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下週三(17日)起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

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