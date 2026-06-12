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即時中心／林韋慈報導

梅雨鋒面持續影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（12）日在臉書粉專「天氣職人－吳聖宇」指出，鋒面目前大致位於南部上空，南北風在南部交會，導致南部天氣不穩定，清晨至今陸續出現局部降雨，彰化、台中一帶也有零星對流發展，其他地區則以多雲為主。而下週四起至端午連假期間，太平洋高壓逐漸西伸影響台灣，天氣將回歸夏季型午後雷陣雨型態，氣溫將再度回升，梅雨季節將逐步接近尾聲。

吳聖宇分析：仍有短暫雷陣雨

吳聖宇表示，隨著鋒面白天持續由南往北通過台灣，晚間至明日將逐漸北移至台灣北方海面及福建北部一帶。雖然鋒面結構較為鬆散，但西南風帶來的暖濕空氣將逐漸回流，明（13）天起西南風有增強趨勢。

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他指出，今（12）日各地有短暫陣雨或雷雨機會，午後熱對流發展較為明顯，局部地區可能出現較大雷雨，待晚間熱力減弱後，整體雨勢將逐漸趨緩。溫度方面，北部及東北部高溫約24至26度，中南部及花東地區約27至30度。

中南部降雨再明顯 梅雨季節將逐步接近尾聲

吳聖宇進一步指出，週末期間鋒面再度接近台灣北部，西南風偏強、水氣增加，中南部降雨再度明顯，其他地區則以午後雷雨為主，仍需留意局部大雷雨發生。台東地區則可能出現局部焚風。

他表示，下週一至週二鋒面仍在台灣北部近海，鋒前西南風持續影響，中南部維持短暫陣雨或雷雨型態；下週三起鋒面逐漸遠離，降雨趨緩，但中南部仍有降雨機會。至於何時轉晴，吳聖宇指出，下週四起至端午連假期間，太平洋高壓逐漸西伸影響台灣，天氣將回歸夏季型午後雷陣雨型態，不過氣溫也將再度回升，梅雨季節將逐步接近尾聲。





原文出處：快新聞／鋒面持續影響台灣！專家曝：「這時起」梅雨季節步入尾聲

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