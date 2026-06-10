鋒面提早北上 明清晨前雨勢暫緩 大雨還要灌8天

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今（10日）隨著鋒面逐漸南移，下半天起各地降雨有機會逐漸趨緩。但有氣象粉專提醒，今天下午至明（11日）清晨，將是本波降雨的空檔期，預計鋒面明天將再度逐漸北上，南部地區降雨機率再度提高。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分已脫離台灣，各地雨勢明顯趨緩，然而鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預估明天接近台灣南部，隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率再度提高，其他地區則以午後雷陣雨為主，且局部地區仍有較大雨勢發生的機會。

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鋒面再度北上較之前預估更早

該粉專還提到，這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程，比前幾天預估來得早一些，是反映出梅雨季天氣系統變化相當快速，即便只有一天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整。

氣象專家吳聖宇則在臉書發文分析，周五、周六（12日、13日）鋒面會一路北上。周五鋒面配合西南季風水氣以及白天熱力作用，台灣附近仍可能有中小尺度對流系統發展；周六鋒面來到台灣北方海面，受到鋒前西南季風水氣影響，大氣狀態持續不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，陸地上容易出現較旺盛的熱對流，局部地區可能有短時豪雨。

端午連假可能恢復夏季午後熱對流雨型態

下周日（14日）到下周二（16日）鋒面在台灣北方海面呈現南北擺動的情況，鋒前西南季風持續帶來不穩定天氣，各地預報上仍是普遍有短暫陣雨或雷雨的天氣，大雷雨出現的區域仍有短時豪雨發生的可能性。

下周三、下周四（17、18日）鋒面有繼續往北的趨勢，西南季風水氣較多的區域也可能慢慢往大陸華南調整，但白天仍要留意陸地上熱對流發展帶來的熱對流雷雨，仍可能有局部短時較大雨勢機會。吳聖宇認為，順利的話，於端午節連續假期期間（19到21日）太平洋高壓逐漸增強西伸擴展，天氣型態可望恢復到夏季午後熱對流雷雨為主的情況，但還有待觀察。

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