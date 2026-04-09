鋒面減弱回暖到下週一！颱風「辛樂克」最快今晚生成

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中太平洋上的熱帶性低氣壓TD04預計最快今晚增強為今年第4號颱風「辛樂克」。（圖／氣象署提供）

近期台灣天氣將明顯轉趨穩定，從今（9日）起到下週一（13日），全台大致維持晴到多雲的回暖天氣，各地白天高溫普遍可達30度以上，部分地區甚至上看32至33度。不過，週六（11日）將有一波鋒面接近北台灣，帶來些微水氣，北部與東北部雲量將略增，局部地區有零星短暫陣雨。此外，中太平洋上的熱帶性低氣壓TD04預計最快今晚增強為今年第4號颱風「辛樂克」，但路徑朝西北方向移動，將往日本東南方海面前進，對台灣無直接影響。

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據《ETtoday新聞雲》的報導，中央氣象署預報員趙竑表示，隨著原先影響台灣的鋒面逐漸減弱並北抬，台灣重新回到較為穩定的天氣型態，這樣的天氣可望持續至下週一（13日）。由於目前鋒面主體結構偏北，已移至華中一帶，台灣位於鋒面南緣，再加上太平洋高壓影響，各地將維持晴到多雲的天氣，整體感受偏暖偏熱。

趙竑指出，目前鋒面從黃海一路延伸至長江流域，台灣則處在偏西南風環境之中，因此今天到明天（10日）都會有較明顯的炎熱感。今天及明天各地高溫普遍都在30度以上，局部地區有機會達到32至33度。尤其明天西南風增強後，中部以北以及台東南側一帶，氣溫會更加偏高，提醒民眾留意高溫與防曬。

雖然整體天氣穩定，但週六（11日）鋒面將稍微接近台灣，北台灣水氣略增。屆時桃園以北、東北部及宜蘭地區降雨機率將提高，可能出現零星短暫陣雨，雲量也會比近日來得更多。不過，其他地區仍以多雲到晴為主，僅午後山區有零星降雨的機會。

展望下週，天氣變化將再度轉趨明顯。趙竑表示，下週日（12日）開始又會有新一波鋒面逐漸建立，下週一（13日）鋒面將南移至台灣附近，下週二（14日）進一步進入台灣北部近海，屆時北部降雨機率明顯提高，整天都可能出現局部短暫陣雨，且降雨時間較不固定。其他地區則大致維持多雲到晴，午後山區仍有局部短暫陣雨。

到了下週三（15日），隨著鋒面正式通過，加上東北季風增強影響，北部及東半部將轉為整天有不定時短暫陣雨的天氣型態，其他地區山區午後也可能出現短暫降雨，整體天氣將比前幾天明顯轉涼。

氣溫方面，下週二（14日）隨著鋒面接近，氣溫將逐步下降，高溫預估降至25至26度；下週三（15日），在東北季風影響下，高溫更可能僅剩23至24度，尤其北台灣將明顯感受到涼意，與本週的炎熱天氣形成鮮明對比。

此外，氣象署也提醒，今天至下週一（13日），金門及馬祖地區需留意低雲或局部霧的情況；今天晚間至明天清晨，台南以北地區，以及週六（11日）清晨桃園以北，也可能出現低雲或起霧現象，民眾外出及行車時應特別注意路況與能見度。

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