鋒面滯留雨彈連轟全台 吳德榮：豪雨威脅恐延續至下週

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今全台有雨，天氣持續不穩定。（圖／CTwant資料照）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）9日20時數值模式模擬顯示，10日滯留鋒持續在台灣附近徘徊，受鋒面影響，各地降雨時間長且範圍廣泛，天氣相當不穩定。除了持續性降雨外，民眾更應提高警覺，留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象，同時防範豪雨可能造成的積淹水、山區坍方及溪水暴漲等災害。

吳德榮指出，目前環境條件有利對流發展，鋒面附近容易形成旺盛對流雲系，因此降雨不僅範圍廣，局部地區也可能出現短時間強降雨。尤其當對流系統發展較為劇烈時，部分地區雨勢恐明顯增強，民眾外出應特別注意天氣變化。

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氣溫方面，由於受到降雨及雲量偏多影響，各地高溫略有下降。北部地區預估氣溫介於23至26度，中部24至28度，南部24至29度，東部24至30度，整體感受較為悶濕。

展望未來幾天天氣變化，吳德榮表示，11日（週四）滯留鋒將逐漸南移，雖然部分地區降雨有機會短暫趨緩，但大氣環境仍相當不穩定，局部地區依舊存在強對流發展的可能，降雨情況仍不可掉以輕心。

到了12日至14日（週五至週日），滯留鋒預估將再度北移，台灣附近水氣持續偏多，在鋒面與西南季風共同影響下，各地再度面臨明顯降雨機會。吳德榮提醒，這段期間除了普遍性降雨之外，也要留意對流胞發展所帶來的劇烈天氣，包含雷擊、強風及短延時強降雨等現象，部分地區甚至不排除出現致災性豪雨。

他進一步指出，西南季風的強弱與位置將是影響未來天氣的重要關鍵。如果西南季風增強並持續輸送大量水氣，降雨規模及強度都有可能進一步提升，因此後續天氣發展仍須密切觀察。

下週15日至19日，滯留鋒將在台灣北方海面附近活動，雖然鋒面本體不一定直接影響台灣，但台灣仍位於不穩定的西南季風環境中，大氣條件有利對流發展，午後雷陣雨發生機率仍偏高。各地除了白天可能出現局部短暫陣雨或雷雨外，午後至晚間更要留意強對流帶來的劇烈天氣。

吳德榮表示，從目前模擬結果來看，未來一週台灣附近天氣型態仍以不穩定為主，短期內尚未看到明顯穩定的高壓系統建立，因此各地仍須持續防範降雨及強對流發展。

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