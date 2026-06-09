鋒面滯留雨彈連轟全台 吳德榮：豪雨威脅恐延續至下週
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）9日20時數值模式模擬顯示，10日滯留鋒持續在台灣附近徘徊，受鋒面影響，各地降雨時間長且範圍廣泛，天氣相當不穩定。除了持續性降雨外，民眾更應提高警覺，留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象，同時防範豪雨可能造成的積淹水、山區坍方及溪水暴漲等災害。
吳德榮指出，目前環境條件有利對流發展，鋒面附近容易形成旺盛對流雲系，因此降雨不僅範圍廣，局部地區也可能出現短時間強降雨。尤其當對流系統發展較為劇烈時，部分地區雨勢恐明顯增強，民眾外出應特別注意天氣變化。
氣溫方面，由於受到降雨及雲量偏多影響，各地高溫略有下降。北部地區預估氣溫介於23至26度，中部24至28度，南部24至29度，東部24至30度，整體感受較為悶濕。
展望未來幾天天氣變化，吳德榮表示，11日（週四）滯留鋒將逐漸南移，雖然部分地區降雨有機會短暫趨緩，但大氣環境仍相當不穩定，局部地區依舊存在強對流發展的可能，降雨情況仍不可掉以輕心。
到了12日至14日（週五至週日），滯留鋒預估將再度北移，台灣附近水氣持續偏多，在鋒面與西南季風共同影響下，各地再度面臨明顯降雨機會。吳德榮提醒，這段期間除了普遍性降雨之外，也要留意對流胞發展所帶來的劇烈天氣，包含雷擊、強風及短延時強降雨等現象，部分地區甚至不排除出現致災性豪雨。
他進一步指出，西南季風的強弱與位置將是影響未來天氣的重要關鍵。如果西南季風增強並持續輸送大量水氣，降雨規模及強度都有可能進一步提升，因此後續天氣發展仍須密切觀察。
下週15日至19日，滯留鋒將在台灣北方海面附近活動，雖然鋒面本體不一定直接影響台灣，但台灣仍位於不穩定的西南季風環境中，大氣條件有利對流發展，午後雷陣雨發生機率仍偏高。各地除了白天可能出現局部短暫陣雨或雷雨外，午後至晚間更要留意強對流帶來的劇烈天氣。
吳德榮表示，從目前模擬結果來看，未來一週台灣附近天氣型態仍以不穩定為主，短期內尚未看到明顯穩定的高壓系統建立，因此各地仍須持續防範降雨及強對流發展。
看更多 CTWANT 文章
「抓蟑螂煮湯」治病？偏方嚇壞一票人 衛福部曬文獻證實功效
不只小籠包！醫揭鼎泰豐「隱藏菜單」 網笑：馬上要缺貨了
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
其他人也在看
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
表面大方其實超容易吃醋的星座TOP5！射手也上榜，看起來沒事心裡早就默默吃醋到不行！
有些人在感情裡看起來很成熟、很有安全感，另一半跟誰聊天、和誰出去，好像都能淡定面對，但其實有些星座只是太會忍、太會裝沒事而已，表面雲淡風輕，心裡早就默默吃醋到不行！他們不一定會直接發脾氣，但會開始變冷淡、情緒怪怪的，甚至偷偷觀察你的一舉一動。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
黑米、紫米養生又健康？營養博士示警：小心吃錯害血糖狂飆更慘
大家一聽到黑米紫米就覺得是養生健康食品。但事實上，「黑米」和「紫米」是完全不同的食物，吃錯了不但無法瘦身，還可能讓血糖失控，甚至出現胃脹氣、不舒服。 黑米是糙米的近親 營養師博士吳映蓉表示，黑
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷
韓國女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏是演藝圈公認的模範情侶，相戀14年愛得低調卻甜蜜，2人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，9日秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」消息一出震驚外界。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康
洋蔥是不少家庭餐桌上的常見食材，但許多人處理洋蔥時，往往會直接把根部和外層乾皮去除後丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實含有較多有益健康的植化素，若能妥善利用，對腎臟保養、心血管健康及血糖控制都有幫助。
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。
美股狂閃熊市警示！ 美銀：投資人應速做「這1事」
AI熱潮帶動美股連連狂漲，但如今恐怕即將見頂。美國銀行證券（Bank of America Securities）發布最新報告，直言當前股市已滿足高達70%的「熊市指標」，建議投資人見好就收、落袋為安。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
伊朗外長發出警告：外國軍隊面臨捲入衝突交火的「持續風險」
伊朗外交部長近日針對中東局勢發表嚴正警告，指出駐紮在該地區的外國軍隊正面臨極高的安全威脅。他強調，隨著區域緊張局勢升溫，這些外國武裝力量隨時可能陷入各方勢力的交火之中，面臨「持續性的風險」。
毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手 地院急發聲
彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘日前追捕28歲施姓毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，雙腿慘遭車輪輾斷重傷送醫。然而，施嫌移送後，彰化地方法院以「無法確認故意衝撞」為由，裁定「無保請回」，引發外界譁然。對此，彰化市長林世賢將向監察院提出陳情與檢舉，期盼透過制度檢討，守護社會安全與司法公信力；彰化地院則是發出聲明，回應外界質疑。