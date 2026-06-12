鋒面發威！全台連下3天豪雨 週末雨勢更猛烈

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今日受鋒面影響，中央氣象署表示西半部地區容易出現陣雨或局部雷雨，並有局部短延時強降雨發生機率，東半部地區也有短暫陣雨。氣象署提醒民眾外出務必攜帶雨具，並注意西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通需格外小心。

氣溫方面，北部及宜蘭地區低溫約22至23度，其他地區24至26度。白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼，中南部及花東則為27至29度。離島部分，澎湖陰有短暫陣雨24至27度，金門多雲時陰23至27度，馬祖陰時多雲短暫陣雨23至25度。

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週六鋒面北移後，另一滯留鋒面將在華南建立，台灣附近環境轉為偏西南風。清晨各地仍有局部短暫陣雨，白天大多轉為多雲，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。晚間起西南風增強，中南部地區雨勢增加，逐漸轉為短暫陣雨或雷雨天氣。

週日至下週一情況更加嚴峻，鋒面位於台灣北部海面，配合偏強西南風影響，中南部地區雨勢較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率。北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二起西南風逐漸減弱，水氣逐日減少，但環境水氣仍多，西半部地區持續有局部短暫陣雨或雷雨。下週三至下週四迎風面降雨範圍減少，嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。下週五至下下週日太平洋高壓逐漸增強，天氣將轉為高溫炎熱，各地多雲到晴。

空氣品質方面，今日受鋒面影響，環境風場為偏東風至西南風，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為良好等級，北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級。

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