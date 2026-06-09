鋒面逐漸南移下半天雨勢趨緩 中南部、花東山區續防豪雨

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受到滯留鋒面及西南風持續影響，中央氣象署表示，今（10）日全台天氣相當不穩定，各地容易出現短延時強降雨，中南部及東部山區是降雨熱區。氣象署提醒，山區累積雨量有機會達豪雨等級以上，民眾應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲等災害，非必要避免前往山區活動。

鋒面、西南風持續影響 中南部山區慎防豪雨

氣象署指出，今天受滯留鋒面及西南風共同影響，環境水氣充沛，且大氣條件不穩定，容易有中小尺度對流系統發展，伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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中南部地區及東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；其他地區也有短暫陣雨或雷雨。由於近期降雨持續累積，山區土石含水量偏高，須特別留意坍方、落石及溪水暴漲等風險。

據最新豪雨特報，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生；高雄市山區則有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒低窪地區慎防積淹水，外出務必注意天氣變化。

北東部稍涼 沿海及離島留意強陣風

氣溫方面，受到降雨影響，北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右，各地低溫約23至25度。

離島方面，澎湖為陰有短暫陣雨或雷雨，氣溫25至29度；金門陰有短暫陣雨或雷雨，22至28度；馬祖陰有短暫陣雨或雷雨，21至26度。

此外，鋒面及西南風影響下，苗栗至嘉義沿海、台東、恆春半島，以及綠島、蘭嶼、澎湖與馬祖等地，局部地區有平均風力6級以上或陣風8級以上強風發生機率，從事戶外活動及海邊作業要注意安全。

下半天雨勢趨緩 週四、週五鋒面南移

氣象署預報員朱美霖表示，西南氣流已開始出現減弱趨勢，預估今天白天過後，整體降雨將較昨天明顯減少。

她指出，目前鋒面帶依舊影響台灣，且伴隨中尺度低壓系統發展，因此今天仍是降雨較顯著的一天。隨著鋒面逐漸南移，預計週四（11日）、週五（12日）將移至巴士海峽附近，屆時西半部及東北部降雨可望逐步減緩。

山區土石鬆動 避免前往溪河及山區活動

氣象署提醒，雖然今天下半天後雨勢有減弱趨勢，但中南部及花東山區須留意局部大雨或豪雨，以及短延時強降雨發生。

由於近一週山區降雨頻繁，土壤含水量已相當高，土石鬆動風險增加，容易發生坍方、落石及土石流。民眾近期應避免前往山區及溪流周邊活動，並持續留意氣象署發布的最新天氣資訊與相關警特報，以確保自身安全。

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