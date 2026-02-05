鋒面通過今轉雨 週六「今年最強寒流」來襲氣溫大跳水剩個位數

今（6）天鋒面通過，各地降雨機率增加，晚起氣溫開始下降，明（7）天還有「寒流」接力報到，氣溫將大跳水剩個位數，氣象專家表示，這是今年最強寒流，先濕冷後轉乾冷，預估最冷時段落在週日至週一清晨，最低可能下探只剩6度以下。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。

另外今天要留意，金門及馬祖及清晨中部以北地區，易有局部霧或低影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊，行車用路請注意安全。還有因東北風增強，台南以北、台東、基隆北海岸、恆春半島、及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；東南部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

週五鋒面到，週末寒流來襲。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

接下來的天氣重點，氣象署表示，明（7）天寒流南下，氣溫溜滑梯，氣溫由北往南下降，各地越晚越冷，北部、宜蘭有廣泛降雨；週日（8日）到週一（9日）清晨是這波寒流最冷的時段，台南以北、宜花、金馬普遍易有 10 度以下低溫，高屏、台東、澎湖 低溫也大多在 12~13 度以下。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，這是今年最強寒流，中央氣象署已針對此波強冷空氣強度，提升至今年首波寒流等級，先濕冷後轉乾冷，週二（10日）後環境水氣減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過，環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

