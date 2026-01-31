鋒面通過各地有雨 吳德榮：冷空氣南下北台愈晚愈冷 低溫探12℃

中央氣象署表示，今天鋒面通過，中部以北及宜蘭地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣南下氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，本島平地最低氣溫約降至攝氏12度；2月6日晚間起鋒面抵達，另一波「很強」的冷空氣將南下。

氣象署說明，今天鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼。

氣象署還說，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，2月1日至3日受冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右。而2月1日、2日北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率，3日天氣好轉，各地降雨先後停歇。

他表示，2月4至6日冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，但因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，而5日的清晨台北測站也可能短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）。不過，這波冷空氣不強，只是帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，2月6日晚起鋒面抵達，2月7日至9日另一波「很強」的冷空氣將南下，但歐洲與美國的模式模擬不一致且持續調整中，應續觀察。