鋒面通過各地降雨機率增 晚起氣溫下降

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(6)日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門多雲短暫雨，13至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

氣象署指出，東北風增強，臺南以北、臺東、基隆北海岸、恆春半島、及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，東南部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

