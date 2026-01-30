鋒面通過易下雨 越晚越冷高山有機會下雪

今天(31日)鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

鋒面通過後，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約攝氏17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度。

隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，整體感受較為濕冷，請適時增添衣物以免著涼，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3千公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

離島天氣：澎湖陰短暫雨，17至20度，金門陰短暫雨，12至16度，馬祖陰短暫雨，11至14度。

今天清晨至上午西半部地區及金門易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意最新航班資訊。

東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。