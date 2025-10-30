鋒面通過東北季風增強！北東局部雨北台天氣涼 下週有熱帶系統發展

鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖多雲時晴，氣溫21至23度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。週六至下週二受「東北季風」影響；週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼。下週一、二水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四起另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

吳德榮指出歐洲模式模擬顯示、下週三模擬顯示，雖然已進入11月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面， AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。