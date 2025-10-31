鋒面通過東北季風增強 北東局部雨北台天氣涼
中央氣象署表示，今(31)日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。
離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖多雲時晴，氣溫21至23度。
氣象署提醒，東北風偏強，臺南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，東部、東南部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
更多新聞推薦
其他人也在看
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 6 小時前
非洲豬瘟邊境管制 台北關聯合防檢署加強查緝 (圖)
為強化非洲豬瘟邊境管制，財政部關務署台北關與農業部防檢署桃園分署在快遞專區聯合查緝，將包裹開箱檢查。中央社 ・ 4 小時前
入秋以來最大波降溫！東北季風增強轉涼 北台低溫下探18度
今（31）天鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨。此外，這波降溫為入秋以來最大降溫，當中台視新聞網 ・ 9 小時前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
吳德榮：北台週末低溫探19度 11月3、4日雨區擴大
（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天東北季風南下，氣象專家吳德榮表示，北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，週末北台稍涼、低溫可再觸及約攝氏19度；11月3、4日水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大。中央社 ・ 8 小時前
環保修為化習氣 善解包容滿滿福氣
身為家庭主婦57歲「劉麗美」，10多年前因帶婆婆到慈濟大寮共修處參與長照據點上課，獲邀到環保站做回收，沒想到這一做做出了興趣，過程中也參與慈濟活動，開始聆聽上人法語，才將原本暴躁愛罵人的惡習改掉，...大愛電視 ・ 4 小時前
預熱HBL! 南山男籃"把投籃機搬進來"掀校園籃球火
民視新聞／綜合報導新學年度HBL男生組16強，11月底將在高雄中學開打，「魔王級球隊」南山高中在比賽前夕，校園內直接搬進一台特製投籃機，向全校發起投籃挑戰。民視 ・ 10 小時前
歷經聲帶手術重返舞台 女高音娜塔莉德賽告別開唱
（中央社記者趙靜瑜台北31日電）音樂生涯超過30年，花腔女高音娜塔莉．德賽（Natalie DESSAY）將首次訪台，這也是她的告別巡迴音樂會。她歷經聲帶手術挑戰，仍以堅韌意志重返舞台，展現了傳奇的音樂旅程。中央社 ・ 5 小時前
今年「冷冬」機率高 專家揭原因：反聖嬰訊號增強
近日東北季風一波接一波，天氣越來越涼，氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局根據目前最新氣候預報模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰訊號有增強的趨勢，可能持續到明年2月，因此台灣秋季在東北部及東半部的降雨會增多，冬天到隔年春季的氣溫也會比平均值還低，簡單來說就是今年「冷冬」機率提高。中時新聞網 ・ 1 天前
2縣市大雨特報！白天北台短暫回溫 入夜東北季風增強持續至下週一
[Newtalk新聞] 今（30）天華南雲系東移，各地短暫回溫。中央氣象署今凌晨4點45分發布2縣市大雨特報，新北市北海岸及基隆市要注意大雨。氣象署指出，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。 氣溫方面，因東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。離島天氣方面，澎湖24至26度、金門22至27度、馬祖21至22度，皆為多雲到晴。 空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。未來天氣方面，週五東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。 週六至下週一受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸、宜花及大台北地區有新頭殼 ・ 1 天前
北台今晚降溫濕涼5天！下週二短暫回暖 又有東北季風
北台今晚降溫濕涼5天！下週二短暫回暖 又有東北季風EBC東森新聞 ・ 1 天前
巴西血腥一頁 警方與毒梟激戰132死
里約街頭，哭聲與槍聲交錯。巴西警方一場針對毒梟的突襲行動，卻釀成至少132人死亡的悲劇，創下當地史上最血腥紀錄。總統「盧拉」震驚，表示毫不知情，聯合國呼籲立即展開調查，終結暴力與恐懼的惡性循環。特...大愛電視 ・ 10 小時前
退無可退 道奇考慮讓大谷翔平擔任救援投手
（中央社多倫多31日綜合外電報導）美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇想衛冕冠軍已完全沒有退路。總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，面對第6戰一切皆有可能，包括讓二刀流球星大谷翔平擔任救援投手。中央社 ・ 7 小時前
彰化二水國際跑水節登場 11/1、11/2開跑啟動交管
「2025彰化縣二水國際跑水節」，從11月1日起、一連2天登場；田中警分局評估，將湧入數萬人潮與車潮，為確保交通順暢，活動期間每天上午6時起到下午6時將實施交通管制；其中源泉國小到源泉派出所的員集路段中廣新聞網 ・ 3 小時前
坣娜真正死因曝光！2021年就開始咳嗽「確診已是晚期」 夫慟：我在床邊緊抱直到她離世
歌手坣娜近日傳出因病離世，享年59歲。她的美籍猶太裔夫婿、「四星國際」董事長薛智偉（Jeffery Schwartz）今（31日）首度發聲證實，坣娜於10月14日下午因肺腺癌離世，10月16日依照猶太教習俗，在48小時內完成土葬，安葬於金寶山的家族猶太聖殿中。姊妹淘 ・ 5 小時前
冒名留手機上網報名預約10多間商家 惡整主管下場曝光
高雄市方姓女子因不爽公司林姓女主管的管理作為，私自以林女的手機，上網預約補習班、健身房、房仲…10多間商家，使林女不斷收到不必要之行銷簡訊及電話，提告方女違反個人資料保護法，法院判她3月徒刑，可易科罰金。可上訴。判決指出，方女與林女前為同事關係，方因不滿遭林女於職場上之管理與作為，於任職期間取得林女自由時報 ・ 1 天前
天氣》入秋最大降溫 今晚下探18度 北部整周濕涼
今天東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨；北部轉涼，整天氣溫約21至26度。氣象專家林得恩表示，這次是今年入秋以來降溫最大的一波，預計影響至下周六（11月8日），北台灣今晚至明晨低溫下探18度，整天偏涼，中南部日夜溫差大。中時新聞網 ・ 9 小時前
今北台灣氣溫回升「晚起東北季風增強」北台灣再轉涼
氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，晚上東北季風開始增強，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
非洲豬瘟疫情 綠台中黨團盼監院釐清市府責任
（中央社記者賴于榛台北31日電）台中市議會民進黨團總召王立任今天與6位市議員赴監察院陳情，要求調查台中市長盧秀燕、農業局、環保局在非洲豬瘟事件中是否怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實，釐清各級主管責任。台中市府強調，責任歸屬釐清、相關行政調查以及防疫有功人員獎勵等，皆會核實查處。中央社 ・ 5 小時前
鋒面通過東北季風增強 北部轉涼有短暫雨
（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象署今天表示，明天受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，白天起迎風面的基隆北海岸等地區有局部短暫雨。中央社 ・ 22 小時前