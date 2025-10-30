鋒面通過東北季風增強 北部轉涼有短暫雨

（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象署今天表示，明天受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，白天起迎風面的基隆北海岸等地區有局部短暫雨。

根據中央氣象署的天氣預報，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，溫度方面北部、東北部高溫僅攝氏24到27度，花東25到28度，中南部高溫有30到32度。

雨勢方面，氣象署說，明天清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，11月1日至3日持續東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，11月3日北部地區亦有零星短暫雨。

氣象署表示，11月4日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部、東北部的高溫回到26到28度，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署指出，11月5日東北季風再增強，天氣轉涼，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

11月6日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：李亨山）1141030