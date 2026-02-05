鋒面通過「這些地區」防雨彈來襲！ 寒流南下「氣溫將逐漸下降」

氣象署指出，鋒面通過部分地區需防雨彈來襲。 （本刊資料照）

氣象署指出，今（6）日鋒面通過，北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。

颱風西望洋最新動態

氣象署指出，輕度颱風西望洋，中心氣壓1002百帕，今日2時的中心位置在北緯9.4度，東經125.9度，即在馬尼拉東南方780公里之處（鵝鑾鼻南南東方1480公里之處），以每小時16公里速度，向西轉西北西進行。

颱風西望洋最新動態。（取自氣象署官網）

氣象署表示，預測明日2時颱風的中心位置在北緯10.4度，東經121.9度，即在馬尼拉南南東方470公里之處（鵝鑾鼻南方1280公里之處），對台灣天氣無直接影響。

鋒面通過！ 北部等地防雨彈來襲

氣象署表示，今天鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署說，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花連高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。

