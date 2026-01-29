鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書發文指出，隨著乾空氣移入及中層高壓脊影響，台灣今日天氣明顯回穩，白天溫度回升，但這樣的好天氣僅是短暫過渡，明日雲量漸增，週末鋒面通過後，天氣將出現明顯轉折，不僅降雨範圍擴大，氣溫也將再度下滑，呈現濕冷型態。

今日清晨多地探低溫 冷到8度以下 白天回暖日夜溫差大

吳聖宇表示，今日清晨在乾空氣影響下，竹苗一帶出現明顯輻射冷卻現象，新竹關西最低溫降至7.5度，苗栗頭屋8.5度，其餘測站多落在8到10度之間；中部方面，以雲林古坑10.4度最低，其次為南投中寮、名間約10.8度。台北站清晨最低溫約15.5度，由於盆地內仍有風勢，不利輻射冷卻發生。

接著，吳聖宇說明，隨著東北季風減弱、風向轉為偏東，今日白天各地氣溫明顯回升，北部、東半部高溫約20至23度，中南部可達23至26度以上。不過夜晚到明晨，中北部及東北部低溫仍有機會降至15至17度，空曠地區甚至14度以下，日夜溫差偏大，今晚到明晨西半部也有局部起霧機率。

今日台灣雲雨圖。

週五雲量增多 週六鋒面通過 北台灣率先轉雨

吳聖宇指出，明日台灣附近轉為地面高壓迴流的偏東到東南風型態，雖然華南上空將有雲系發展，但多屬中高層雲，整體降雨仍不明顯。中部以北及東北部雲量偏多，天氣略顯陰霾，南部受影響較小。溫度方面仍維持偏暖，北部白天高溫20至22度，南部上看27度，但早晚低溫仍偏低，日夜溫差明顯。

隨後，吳聖宇提到，週六清晨起，隨著南支短波槽東移，台灣東北部海面將發展低壓波動並建立鋒面系統，預估鋒面於週六下午至晚間通過，全台天氣轉變。苗栗以北、大台北及宜蘭上午起即有短暫陣雨機會，午後至晚間雨勢明顯，北部、東北部山區不排除出現較多累積雨量。

週六台灣雲雨圖。

週日到下週一濕冷 北部白天僅15度

鋒面通過後，東北季風隨即增強，吳聖宇推測，週日冷空氣影響最為明顯。北部、東北部白天高溫僅15至17度，配合降雨將有明顯濕冷感；中部及花蓮約18至20度，南部與台東仍有21至24度。夜間低溫方面，中北部空曠地區恐下探至10至13度，民眾須留意保暖。

下週一台灣雲雨圖。

下週二回穩 高山留意降雪機會

最後，吳聖宇提醒，週日到下週一期間，中層0度等溫線南壓，若水氣與低溫配合，中北部高山不排除出現冰霰或局部降雪。預計要到下週二東北季風減弱、天氣轉晴，氣溫才會逐步回升。





