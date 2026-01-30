鋒面過境全台變天！低溫將直墜10度挑戰「冷氣團」門檻

[Newtalk新聞]

溫暖的天氣告一段落，今日（31日）起台灣正式進入「濕冷模式」，受鋒面通過影響，全台各地不僅降雨機率大增，氣溫更將隨東北季風增強而一路下滑。氣象專家示警，明晚至下週一清晨冷空氣最強，部分地區低溫恐探10度，達大陸冷氣團標準。

根據天氣風險公司表示，今日隨著鋒面移入，中部以北地區首先出現短暫陣雨；白天起東北季風增強，迎風面的東北部及東部雨勢較為持續。雖然明天鋒面遠離，但後續華南雲系接力通過，水氣依舊偏多，中部以北及東半部將維持陰雨天氣，南部地區也將由多雲轉為局部飄雨，整體雨勢要到下週一傍晚隨乾空氣移入後才會逐漸趨緩。

在冷平流與降雨高濕度的雙重影響下，各地氣溫將有感下降，尤其南北溫差顯著；今天北部及宜蘭白天高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度，隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度，南部及花東約16至19度，

明日週日將是冷空氣感受最明顯的一天，預期北部、東北部白天高溫僅剩13至15度。而冷空氣影響最強時刻預計落在明晚至下週一清晨，屆時中部以北及宜蘭都會區低溫約13至14度左右，空曠處及近山區局部低溫可能來到10至12度，極具機會達到「大陸冷氣團」標準。

對於喜愛賞雪的民眾，這波冷空氣結合充足水氣帶來了好消息。天氣風險公司分析，明晚到下週一白天，3000公尺高度的0℃ 等溫線將壓至北台灣上空，若溫度與水氣條件配合，中北部高山地區不排除出現局部冰霰或降雪。伴隨冷氣團南下，台南以北、基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區將有8級以上強陣風。下週二清晨起雲層散開，屆時需改為留意「輻射冷卻」帶來的低溫影響。

今日清晨至上午，西半部地區及金門易有低雲或局部霧。中央氣象署已發布濃霧特報，其中苗栗及桃園觀測到能見度不足200公尺。提醒行車用路人務必開啟霧燈、保持安全車距，往返離島民眾也請留意最新的航班動態。

空氣品質方面：３１日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

