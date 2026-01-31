鋒面＋冷氣團南下！北台灣「濕冷到下週二」 高山有機率降雪

受東北季風及華南雲雨區東移雙重影響，全台週末濕冷，北台灣降雨明顯。（示意圖／Pexels）

今（31）日鋒面通過及東北季風增強中部以北、宜蘭全天有短暫雨，花東、恆春半島、南部山區有局部降雨，南部平地則有零星降雨機會，北部濕冷天氣將持續到下週二（2月3日），提醒民眾外出務必備好雨具並注意保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文，分享逐12小時定量降水預報，可見全台有廣泛降雨趨勢，北台灣更是整個週末都有降雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著鋒面通過，冷氣團南下，各地氣溫下降，越晚感覺越冷，明（2月1日）華南雲雨區接力通過，全台各地三不五時就會下雨，「戶外活動記得攜帶雨具，多帶一件衣物唷」。

另一氣象粉專「氣象報馬仔」發文指出，氣象署已在最新預報中，將冷空氣強度升格為大陸冷氣團，影響時間預估到下週二（2月3日）清晨，今晚起到明日受大陸冷氣團及華南雲雨區東移雙重影響，中南部入夜後氣溫逐漸下降，夜間與清晨偏冷。

「氣象報馬仔」透露，中部以北及基隆、宜蘭、花蓮一帶降雨機率偏高，白天回溫有限，體感溫度會比實際氣溫更低。另外，今晚到明日中部以北及宜花3000公尺以上高山，有零星降雪機率，部分高山路段可能出現結冰或濕滑情況，提醒計畫上山的民眾留意路況與行車安全。

