鋒面、東北季風挾水氣「雨飄北東＋恆春」 本週末有熱帶擾動發展

隨著東北季風轉強，加上鋒面逐漸通過，北部、東部30日晚間起回歸有雨天氣，且水氣會越來越多，低溫將下探19度。同時，關島南邊預計將有熱帶擾動在本週末發展，中央氣象署也預告其可能帶來的影響。

東北季風增強，未來1週降雨範圍主要是迎風面的北部、東部、恆春一帶。（圖／中央氣象署提供）

氣象署預報元劉沛滕表示，目前有1波鋒面在10月30日晚間至31日通過台灣，且東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東部一帶陸續有雨，預計到11月2日前，主要降雨範圍將以北部、花東、恆春等迎風面地區的局部零星雨勢為主。

11月3日起整體水氣變多，雖然東北季風會在4日減弱，但整個北部還是可能有局部降雨，另山區有午後零星雨，中南部天氣則相對穩定，呈多雲天氣。

此外，本週末可能有1個熱帶系統在關島南邊發展，推估路徑將通過菲律賓中部群島，如果移動到南海，將為台灣帶入些許水氣，實際影響有待後續觀察。劉沛滕指出，11月平均有2個或3個熱帶系統發展，其中菲律賓中部或南部地區，在此期間仍有熱帶系統或低氣壓通過的可能性。

北部降溫有感，最低溫有機會下探19度。（圖／中央氣象署提供）

而在溫度變化方面，受東北季風增強影響，北部31日起低溫約21度至22度，之後再降到19度至20度。中南部早晚偏涼，低溫區間落在21度至23度，部分沿海地區可能出現19度至20度低溫，不過高溫仍有30度，民眾需注意日夜溫差。

