鋒面、東北季風挾水氣「雨飄北東＋恆春」 本週末有熱帶擾動發展
隨著東北季風轉強，加上鋒面逐漸通過，北部、東部30日晚間起回歸有雨天氣，且水氣會越來越多，低溫將下探19度。同時，關島南邊預計將有熱帶擾動在本週末發展，中央氣象署也預告其可能帶來的影響。
氣象署預報元劉沛滕表示，目前有1波鋒面在10月30日晚間至31日通過台灣，且東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東部一帶陸續有雨，預計到11月2日前，主要降雨範圍將以北部、花東、恆春等迎風面地區的局部零星雨勢為主。
11月3日起整體水氣變多，雖然東北季風會在4日減弱，但整個北部還是可能有局部降雨，另山區有午後零星雨，中南部天氣則相對穩定，呈多雲天氣。
此外，本週末可能有1個熱帶系統在關島南邊發展，推估路徑將通過菲律賓中部群島，如果移動到南海，將為台灣帶入些許水氣，實際影響有待後續觀察。劉沛滕指出，11月平均有2個或3個熱帶系統發展，其中菲律賓中部或南部地區，在此期間仍有熱帶系統或低氣壓通過的可能性。
而在溫度變化方面，受東北季風增強影響，北部31日起低溫約21度至22度，之後再降到19度至20度。中南部早晚偏涼，低溫區間落在21度至23度，部分沿海地區可能出現19度至20度低溫，不過高溫仍有30度，民眾需注意日夜溫差。
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
週末降溫又有颱風？3熱帶系統大亂鬥 2顆恐合併「變超大環流」
把握短暫好天氣！氣象粉專「天氣風險」指出，今（30）日相較於前幾天雨勢不大，北部及東北部高溫也回升至26至29度，不過週五迎來下波東北季風，高溫又要下降至23度。此外，海面上目前有3個系統存在，其中一個可能最快將在週末生成為颱風或熱帶性低氣壓，還有2個系統可能互相合併，變成一個比較大的環流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握好天氣！明起東北季風再南下 北台低溫重回19度
[Newtalk新聞] 今(30)天東北季風減弱，終於迎來好天氣，北部高溫可達到30度，不過氣象專家吳德榮指出，明(31)日起會再有一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，另外，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面有熱帶系統發展，但發展不確定性高，需要再觀察。 吳德榮指出，今日東北季風減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。各地區氣溫為北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。 至於明日起下一波東北季風就會南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，水氣不多，但北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率；11月1至3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴；11月4日東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；11月5、6日起另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。 另外，根據最新歐洲預報及其AI模式指出，11月5日西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面；AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其不確定性，需要再觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導台鐵「菸廠尋味便當」 松山文創園區10新頭殼 ・ 23 小時前
颱風季延長賽！下週熱帶系統再度活躍 專家估：有2個颱風接續形成
近幾日有感降溫，今（30）日華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週起西北太平洋菲律賓到關島之間，熱帶系統將再度活躍，預估會有2個颱風接續形成。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊
為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取...聯合新聞網 ・ 1 天前
濕到長香菇！專家示警下波東北季風「雨變強擴大」
生活中心／李明融報導中央氣象署指出今天（30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，「氣象應用推廣基金會」專欄提醒，下一波東北季風週五（31日）南下，北台最低氣溫可降至19度左右，且下週二（11月4日）東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。民視 ・ 1 天前
中午來開匯／放眼2028藍營人選 戴錫欽：盧秀燕仍最強、韓國瑜聲望回升
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 台北市議會議長戴錫欽今（29）日在《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪中，回應「黨意、民意與主流民意」提問，談及2026南2都選情、國民黨2028人選，並就非洲豬瘟爭議主張以科學與證據釐清時序。 就主持人所詢問的「黨意與民意」，戴錫欽表示，黨意當然可能不等於民意，但黨意一定要趨近於主流民意，...匯流新聞網 ・ 1 天前
立陶宛前外長肯定台灣強化防衛 提升全社會韌性
（中央社記者楊堯茹台北30日電）美智庫「大西洋理事會」訪團來台，外交部長林佳龍今天接見時表示，面對中國升高台海與區域緊張，台灣為維持現狀奮戰不懈。立陶宛前外長藍斯柏吉斯則肯定台灣在強化防衛及提升全社會韌性進展。中央社 ・ 12 小時前
林佳龍為林岱樺造勢 陳其邁：尊重黨內民主 (圖)
高雄市長陳其邁（前左2）30日出席「2025年大海開吃」記者會，媒體聯訪時被問及外交部長林佳龍表態支持立委林岱樺參選高雄市長；陳其邁表示，黨內就尊重民主制度。中央社 ・ 22 小時前
林佳龍發文挺林岱樺 陳其邁說話了
外交部長林佳龍以正國會領導人身分，29日在臉書發文公開力挺民進黨立委林岱樺，強調林深耕基層、勤政愛民，「不貪不取」，呼籲高雄鄉親「為林岱樺加油、為高雄加油」，引發黨內關注。對此，高雄市長陳其邁受訪時表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都很有風度，初選機制與中央選對會的協調安排都應受到尊重。中時新聞網 ・ 20 小時前
談2026南2都選情 戴錫欽：黨意一定要趨近主流民意
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日接任，各界也都在看她如何帶領藍營打2026和2028選戰。尤其首先要面對的，就是2026九合一選舉，對此，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽受訪時，談到藍營在南2都的選情。中天新聞網 ・ 1 天前
託運行李5大地雷別踩 地勤警告：損壞航空公司不負責
出國託運行李有不少要注意的事項，一名地勤分享託運行李常見的5大地雷，包括使用軟布包、後背包、紙箱託運、單獨託運過輕的物品，以及把貴重物品或文件放在行李內；多數航空公司都有明確規定，託運應使用堅固的行李箱包裝，否則行李損壞不負責。中時新聞網 ・ 20 小時前
陽光終於露臉！明北部回溫「隔天又轉涼」 未來1週降雨趨勢出爐
氣象署指出，明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。週五東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆...CTWANT ・ 1 天前
邱議瑩批柯志恩「西瓜說」尖酸 藍青年列她黑歷史：窮凶極惡
高雄市長選戰尚未正式開打，藍綠隔空交火已提前升溫，國民黨立委柯志恩27日接受資深媒體人黃光芹專訪時笑稱，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引發民進黨立委邱議瑩批評「尖酸刻薄」。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安列出邱議瑩過去的爭議，直言用「窮凶極惡」形容邱更為貼切。中時新聞網 ・ 13 小時前
新颱風最快週末生成！「3熱帶系統」醞釀 2顆恐合併變超大環流
週末有颱風來襲？氣象專家吳聖宇今（30）日在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」中發布貼文，表示今晚過後東北季風會再增強，雖然目前已經是10月底，但是目前仍然有3個系統在發展。其中關島南方海面的系統最值得注意，在週末至下週有機會增強為颱風。鏡報 ・ 20 小時前
林佳龍挺林岱樺參選高雄市長惹議 陳其邁說話了：尊重黨內民主
民進黨高雄市長初選激烈，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，昨晚發文力挺爭取黨內初選的立委林岱樺，卻遭網友留言罵翻。對此，高雄市長陳其邁今天（30日）受訪表示，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。鏡報 ・ 22 小時前
旅遊回台小心！「這類化妝品」入境嚴抓 販售最高罰百萬元
不少民眾出國會購置大量保養品或化妝品，食藥署再次提醒，若相關產品以玻璃安瓿瓶裝的，要先申請核准才行。財政部關務署也指出，旅客自行攜帶輸入玻璃安瓿保養品，得填具「化妝品貨品進口同意申請書」及併附相關資料向食藥署申請專案輸入，且該類化妝品限供自用不得販售。若有違反規定者，處新台幣1萬元以上，100萬元以下罰鍰。中時新聞網 ・ 1 天前
滋擾雞舍黑熊野放 獎勵通報族人
記者林中行、張正量∕綜合報導 花蓮縣卓溪鄉清水部落又發生台灣黑熊連續入侵雞舍事件，林…中華日報 ・ 14 小時前
「借竅驅魔」釀1死1瞎13傷 林欣月等10人判刑5年7月不等
女子林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，假藉「借竅驅魔」毆打信徒，造成方姓女子喪命、張姓女信徒的眼睛被打瞎，另有13名信徒被打傷；台中地檢署2020年依組織犯罪、傷害致死起訴林女和幹部共10人，台中地院今天判處林欣月5年7月的有期徒刑，其他9名幹部1年4月至5年10月不等徒刑，可上訴。自由時報 ・ 16 小時前
假牙公司總監逆向「限速50狂飆113KM」撞死打工女 判刑10月
去年12月14日，台中市一名沈姓假牙公司總監駕駛BMW，在限速50公里的台中大坑東山路上，以時速113公里狂飆，失控逆向撞上騎機車打工的19歲楊姓女子，導致楊女被撞飛墜入六公尺深邊坡，重傷送醫仍不治。台中地方法院審理後，認定沈男嚴重超速、疏忽重大，依《刑法》過失致死罪判處有期徒刑10個月，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北台灣白天30度短暫回溫 入夜變天「北東急轉濕涼」
今天(30日)東北季風減弱，北台灣高溫會回升到30度，但氣象署提醒，到了晚上東北季風增強，水氣會增多，降雨先從北部開始，週五(31日)逐步擴大到東半部地區。中天新聞網 ・ 1 天前