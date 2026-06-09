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氣象中心／林善柔報導



受到鋒面及西南氣流影響，台灣今（9日）開始雨勢明顯增強，民視氣象主播林嘉愷指出，這波降雨以今、明兩天最劇烈，尤其越往南雨勢越明顯；雖然週四雨勢將稍微趨緩，但週末鋒面又會北抬接近台灣，屆時各地降雨機率仍會再度增加。中央氣象署也發布豪雨特報，提醒西半部及中南部山區須嚴防豪雨、大豪雨。









鋒面挾西南氣流襲台「這2天雨最猛」！專家評估：南部山區紫爆豪雨預警

雨區預報曝光，中南部山區紫紅一片，高雄、屏東慎防大豪雨。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





民視氣象主播林嘉愷分析，今、明兩天（9、10日）是這波降雨高峰期，目前最強西南氣流位於巴士海峽附近，但全台各地都有雷陣雨發生機率，其中西半部須特別注意大雨或豪雨，中南部山區甚至可能達到大豪雨等級，這波雨勢呈現「越往南越大」的趨勢。

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鋒面挾西南氣流襲台「這2天雨最猛」！專家評估：南部山區紫爆豪雨預警

週末鋒面再北抬，專家示警仍須防短時強降雨。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





至於後續天氣變化，專家指出，週四（11日）鋒面將逐漸南移至巴士海峽，整體降雨會比前兩天減少，但各地仍有局部短暫陣雨；到了週五至週日（12至14日），鋒面又會再度北抬接近台灣，降雨機率隨之增加。不過由於後半週少了強烈西南氣流，僅剩西南風影響，因此整體雨勢預估會比今、明兩天略弱，但仍不能排除局部短時強降雨發生。





鋒面挾西南氣流襲台「這2天雨最猛」！專家評估：南部山區紫爆豪雨預警

中央氣象署提醒今（9日）下午至明（10日），中南部民眾應慎防豪雨、大豪雨來襲。（圖／翻攝自臉書粉專《報天氣 - 中央氣象署》）







中央氣象署指出，受到滯留鋒面及西南氣流影響，今（9日）下午至明（10日）各地容易出現短延時強降雨。其中高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生機率；另外，新竹縣山區、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及台東山區，還有蘭嶼、綠島等地，也有局部大雨或豪雨發生機率，其餘地區及澎湖則須留意局部大雨。氣象署提醒，降雨期間容易伴隨雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區也須留意積、淹水情形，其中高雄市及屏東縣已列入大豪雨警戒區。





原文出處：鋒面、西南氣流夾擊！林嘉愷示警「這2天雨勢最猛」中南部山區恐有大豪雨

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