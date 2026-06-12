鋒面 西南風 西半部周末留意大雨

明天天氣如何？ 週六(13日)鋒面往北退到福建北部至台灣北方海面一帶，鋒前西南風有逐漸增強趨勢，中南部迎風面有局部短暫陣雨機會，不過主要的降雨仍會集中在配合白天熱力作用而在島內陸地上發展的熱對流雷雨，持續會有局部大雷雨發生的機會，外出活動仍要特別注意，山區及危險區域持續避免前往。受西南風影響，北部、東半部高溫26~29度，中南部高溫有30~32度。 週日(14日)受到中高層短波槽東移影響，鋒面在東海、黃海一帶有低壓波動發展東移，帶動鋒面往南接近台灣北部，鋒前西南風較強，水氣較多，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，降雨會再度變得比較明顯，其他地方配合白天熱力對流發展，降雨偏向午後雷雨，仍有局部大雷雨出現機會，外出還是要特別注意。受到降雨增多的影響，各地高溫預估在26~29度間，台東地區要留意局部焚風發生的機會。 下週一(15日)鋒面仍在台灣北部近海，下週二(16日)再度開始緩慢北抬，整體來看這兩天鋒前西南風還是較強，水氣較多，因此迎風面的中南部仍是持續有短暫陣雨或雷雨的天氣，白天陸地上發展的熱對流還是比較旺盛，持續要留意局部大雷雨發生的情況。下週三(17日)鋒面較為遠離，鋒前西南風仍然持續影響但是水氣有減少趨勢，迎風面中南部仍有較高的降雨機會，白天島內陸地上也持續有熱對流發展，雨勢有減小的機會。下週四(18日)起一直到端午節連續假期(19-21日)太平洋高壓外圍逐漸跨到台灣附近來，天氣型態可望逐漸恢復夏季型午後局部雷雨的情況，不過溫度也將再度變得炎熱起來，梅雨季逐漸要接近尾聲。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 14 小時前 ・ 發表留言