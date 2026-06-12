鋒面 西南風 西半部周末留意大雨
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國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
雷雨轟炸還沒結束 吳德榮：西南季風影響到下週中
氣溫方面，各地白天偏暖，預測北部約20至30度，中部23至32度，南部23至32度，東部21至33度。吳德榮表示，最新模式顯示，14日至15日（週日至下週一）滯留鋒將略為南移，並持續挾帶不穩定的西南季風環境。迎風面的西南部地區降雨機率較高，且有出現雷擊、強風及短時強降雨等劇...
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
明天天氣白天降雨空檔、午後防雷陣雨 下周三起天氣漸回穩
中央氣象署表示，明天（13日）算是下雨空檔，鋒面將來到北部海面，中午前各地大致多雲，午後中部以北、東部及山區有雷陣雨，其中山區防大雨。周日、下周一（14、15日）鋒面與西南風影響，天氣不穩定，中南部留意大雨或豪雨，下周二（16日）水氣仍多，下周三（17日）後天氣趨穩。
梅雨季下半場！下波西南風明晚增強 未來一週降雨趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 這波梅雨鋒面終於要進入尾聲了！氣象署指出，明(13)日鋒面北移，各地仍有陣雨；明晚起西南風增強，南部將轉為雷陣雨天氣；14、15日兩天，受鋒面及西南風雙重影響，各地皆有明顯雨勢。預計16日起鋒面漸離，端午節當天天氣回穩，將迎來典型夏季天氣。 氣象署說明，明日鋒面北移至台灣北部海面，白天起各地轉為多雲，但午後仍有局部雷陣雨；入夜後西南風增強，南部地區轉為有零星短暫陣雨或雷雨。14、15日兩天，西半部地區有雷陣雨，東半部則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。 16日鋒面逐漸遠離，但水氣仍多，西半部需注意局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。17、18日天氣逐日回穩且回溫，水氣減少，僅嘉義以南及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後需注意局部短暫雷陣雨。 端午節當天，台灣將正式進入典型夏季天氣，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區則有零星短暫陣雨。6月20日至26日鋒面北抬，加上太平洋高壓增強，全台大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。 另外，氣象署提醒，未來兩週西北太平洋有熱帶擾動發生的可能。由於梅
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
鋒面北移雨勢趨緩 週末中南部防豪雨 下週三起天氣漸回穩
受到鋒面逐漸北移影響，中央氣象署表示，今（13）日全台降雨將較前幾天明顯趨緩，不過午後仍有局部雷陣雨機會。隨著西南風增強，週末中南部地區降雨再度增加，局部地區不排除出現大雨或短延時豪雨；預估下週二（16日）起鋒面遠離、水氣減少，各地天氣將…
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
明天天氣西半部防雷陣雨、晚起趨緩 周日鋒面再臨 端午連假估天氣穩定
中央氣象署今天表示，明天（11日）西半部易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫雨，預估明晚起雨勢趨緩。未來一周雨勢先增後減，周日、下周一（14、15日）鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；下周二（16日）降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
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一分鐘報天氣 / 週六 (06/13) 鋒面移動至臺灣北部海域，午後山區局部短暫雷陣雨
明天天氣如何？ 週六(13日)鋒面往北退到福建北部至台灣北方海面一帶，鋒前西南風有逐漸增強趨勢，中南部迎風面有局部短暫陣雨機會，不過主要的降雨仍會集中在配合白天熱力作用而在島內陸地上發展的熱對流雷雨，持續會有局部大雷雨發生的機會，外出活動仍要特別注意，山區及危險區域持續避免前往。受西南風影響，北部、東半部高溫26~29度，中南部高溫有30~32度。 週日(14日)受到中高層短波槽東移影響，鋒面在東海、黃海一帶有低壓波動發展東移，帶動鋒面往南接近台灣北部，鋒前西南風較強，水氣較多，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，降雨會再度變得比較明顯，其他地方配合白天熱力對流發展，降雨偏向午後雷雨，仍有局部大雷雨出現機會，外出還是要特別注意。受到降雨增多的影響，各地高溫預估在26~29度間，台東地區要留意局部焚風發生的機會。 下週一(15日)鋒面仍在台灣北部近海，下週二(16日)再度開始緩慢北抬，整體來看這兩天鋒前西南風還是較強，水氣較多，因此迎風面的中南部仍是持續有短暫陣雨或雷雨的天氣，白天陸地上發展的熱對流還是比較旺盛，持續要留意局部大雷雨發生的情況。下週三(17日)鋒面較為遠離，鋒前西南風仍然持續影響但是水氣有減少趨勢，迎風面中南部仍有較高的降雨機會，白天島內陸地上也持續有熱對流發展，雨勢有減小的機會。下週四(18日)起一直到端午節連續假期(19-21日)太平洋高壓外圍逐漸跨到台灣附近來，天氣型態可望逐漸恢復夏季型午後局部雷雨的情況，不過溫度也將再度變得炎熱起來，梅雨季逐漸要接近尾聲。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。