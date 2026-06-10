鋒面11、12日回馬槍 西半部防局部大雨
（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明天、12日鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨；下波鋒面14、15日接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，鋒面今天南移，然而明天、12日又逐漸往北移至台灣，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生。
鄭傑仁指出，觀察13日是鋒面中斷的空檔，台灣受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有零星短暫陣雨；午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生。
鄭傑仁表示，14、15日鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，局部大雨或短延時豪雨發生；北部地區為局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東半部也可能有局部大雨發生。
鄭傑仁說，16日起鋒面遠離，受西南風影響，北部、東半部天氣明顯回穩，以午後雷陣雨為主，中南部地區為不定時局部短暫陣雨或雷雨；預測16日之後的天氣變化不大。
氣溫方面，鄭傑仁提到，明天、12日北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱；13日起氣溫進一步回升，各地高溫約29至32度，感受悶熱；其中14日在台東地區可能有焚風發生，要留意局部36度以上高溫。（編輯：李亨山）1150610
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