鋪排鄭習會？ 鄭麗文再喊：願打開歷史之窗

國民黨主席鄭麗文，近日透露，希望在2026的上半年訪問大陸，並當面拜訪中共總書記習近平。今天（28），在「連胡會」20週年紀念座談上，鄭麗文也強調，當年連戰要展開和平之旅，國民黨內也有半數人反對，「但連戰仍堅持作對的事」，如今她也希望能夠「打開歷史之窗」。

國民黨主席鄭麗文出席連胡會20週年座談，盼打開兩岸和平的歷史之窗。（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文：「在當年那樣子艱險的環境底下，國民黨內部至少有一半聲音，是反對連主席做這個事，因為沒有人知道會是什麼結果。」為了和平勇往直前，是回顧 20年前的連胡會，國民黨主席鄭麗文所下的註解，如今她自己也希望，在2026上半年進行鄭習會。

國民黨主席鄭麗文：「令人感慨的是 如今兩岸關係，再次兵兇戰危 戰雲密佈，我們希望能夠再一次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑。」只想略盡 一己之力，但確切的時間點 副主席李乾龍，說得比她更篤定。

國民黨副主席李乾龍：「習大大發出賀電，也歡迎她到中國大會去訪問，可能會在明年三月左右。」國民黨主席鄭麗文：「眼睜睜地看著毀滅性的結果發生嗎，其實我們是有選擇的，這就是中國國民黨，穩定地向全世界發出的訊息。」

但鄭麗文在台北出席的這場座談會，主辦方夏潮聯合會，中華兩岸和平發展聯合會，在政治光譜上，向來被定義為極左的統派組織，來這，與鋪排鄭習會有沒有關聯？國民黨主席鄭麗文：「幫我編了很多的情景，其實賴清德也不用緊張，他這麼想跟習主席喝珍珠奶茶吃晚餐，他只要接受九二共識 下架台獨黨綱，我相信他可能比我更先見到習主席。」

大陸央視旁白：「習近平電賀鄭麗文，當選中國國民黨主席。」於此同時 大陸央視 發布2025年，台海十大新聞，鄭麗文當選國民黨主席，高居 年度第四名，對這位百年大黨的新任主席，似乎也有著高度興趣。

