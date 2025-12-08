鋪排「鄭習會」備3門票？ 鄭麗文：很會編故事

國民黨主席鄭麗文，向來主張，為了兩岸和平「什麼事都願意做」。如今，就有「知情人士」向平面媒體透露，鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」，就落在農曆年前後，而且北京還提出了高度敏感的「3張門票」。對此，國民黨嚴正駁斥，鄭麗文也說，知情人士「很會編故事」。

對於知情人士指涉藍營為「鄭習會」備妥三張門票，鄭麗文反擊「很會編故事」。(圖/TVBS)

近日有平面媒體引述「知情人士」的消息，指出國民黨兩位副主席於10月底、11月初先後訪問中國大陸，帶回北京方面的要求後，黨內隨即啟動相關討論。報導稱，由副主席張榮恭再次訪中，並獲得北京同意在農曆年前後進行「鄭習會」。這引發關注，因為國共兩黨主席為首的國共論壇，最近兩屆分別是2015年的朱習會與2016年的洪習會，至今已停辦長達10年。

國民黨發言人牛煦庭對此表示質疑，他認為很奇怪為什麼國民黨與兩岸的交流要由自由時報說了算，為什麼這些內容要由民進黨的可靠人士來定義。牛煦庭強調，若真有此事，會在合理的時間做發布，但絕對不是像媒體所傳的一樣。

更令人關注的是，「知情人士」還向媒體透露，為鋪排鄭習會，北京提出了「三張門票」：第一是賴政府提出的軍事採購預算不該通過；第二是各種限制、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程應該即刻阻止；第三則是國民黨以中國統一作為目標的發展軸線應提出體制改革與具體行動。

這些說法立即引發藍營反彈。國民黨立委謝衣鳳表示，兩岸任何溝通不該以軍購預算是否通過作為前提。不過，鄭麗文則直言，這些說法是在編故事，質疑「見習近平的時間都已經排好了，還有什麼三張門票」，認為這些說法漏洞百出。

國民黨方面也進行自我檢視，牛煦庭表示，負責操辦兩岸事務的張副主席和蕭副主席都已做了反覆確認，他們前一陣子訪問大陸時，並沒有提到任何與鄭習會有關的安排，因此認為這些報導純屬造謠。

