鋪排「鄭習會」備3門票？ 鄭麗文：很會編故事
國民黨主席鄭麗文，向來主張，為了兩岸和平「什麼事都願意做」。如今，就有「知情人士」向平面媒體透露，鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」，就落在農曆年前後，而且北京還提出了高度敏感的「3張門票」。對此，國民黨嚴正駁斥，鄭麗文也說，知情人士「很會編故事」。
近日有平面媒體引述「知情人士」的消息，指出國民黨兩位副主席於10月底、11月初先後訪問中國大陸，帶回北京方面的要求後，黨內隨即啟動相關討論。報導稱，由副主席張榮恭再次訪中，並獲得北京同意在農曆年前後進行「鄭習會」。這引發關注，因為國共兩黨主席為首的國共論壇，最近兩屆分別是2015年的朱習會與2016年的洪習會，至今已停辦長達10年。
國民黨發言人牛煦庭對此表示質疑，他認為很奇怪為什麼國民黨與兩岸的交流要由自由時報說了算，為什麼這些內容要由民進黨的可靠人士來定義。牛煦庭強調，若真有此事，會在合理的時間做發布，但絕對不是像媒體所傳的一樣。
更令人關注的是，「知情人士」還向媒體透露，為鋪排鄭習會，北京提出了「三張門票」：第一是賴政府提出的軍事採購預算不該通過；第二是各種限制、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程應該即刻阻止；第三則是國民黨以中國統一作為目標的發展軸線應提出體制改革與具體行動。
這些說法立即引發藍營反彈。國民黨立委謝衣鳳表示，兩岸任何溝通不該以軍購預算是否通過作為前提。不過，鄭麗文則直言，這些說法是在編故事，質疑「見習近平的時間都已經排好了，還有什麼三張門票」，認為這些說法漏洞百出。
國民黨方面也進行自我檢視，牛煦庭表示，負責操辦兩岸事務的張副主席和蕭副主席都已做了反覆確認，他們前一陣子訪問大陸時，並沒有提到任何與鄭習會有關的安排，因此認為這些報導純屬造謠。
更多 TVBS 報導
賴清德仍挺賴瑞隆？綠高雄初選倒數 他曝：英系蠢蠢欲動
TVBS民調／輝達落腳北士科 蔣萬安市政滿意59%創新高
TVBS民調／王世堅「年輕人支持度」大贏17% 曝蔣萬安警訊
TVBS民調／首都之爭！蔣萬安狂勝綠營5對手 對上王世堅差距最小
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 225
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 63
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 44
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 73
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 64
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 17
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 2
王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 1
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
總統稱中華民國入憲有助團結 鄭麗文籲「廢除台獨黨綱」
[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 6
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1