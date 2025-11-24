鋪設稻草蓆防揚塵 濁水溪裸露地首階復原完成

橫跨濁水溪中沙大橋兩側已鋪設好滿滿稻草蓆，希望能避免強風吹起揚塵。受到今（2025）年7月份到9月份連續颱風影響，導致濁水溪河道多出480公頃裸露地，經第4河川分署緊急災後復原，已完成第一階段改善作業。

雲林民眾表示，「那幾天颱風，整個西螺區域都是風飛沙。」

雲林民眾說道，「之前如果刮北風的話都會有灰塵那類，現在有改善很多。」

第4河川分署表示，改善期間經歷鳳凰颱風及連續東北季風，已逐漸減少揚塵事件，但因即將進入枯水期，濁水溪河道水位持續下降，會密切監測並滾動檢討。

第4河川分署副分署長張朝恭指出，「至11月15日已經完成554公頃，包含攔水土堤蓄水池塘水覆蓋235公頃、稻草蓆及防塵網等其他覆蓋311公頃、河道整理8公頃。」

除了河道揚塵，根據環境部空氣品質監測網顯示，24日上午中南部地區有多處空品亮橘燈提醒等級，環境部提醒中南部地區位於下風處容易累積污染物；25日至29日環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者出門可配戴口罩防護。