鋪設連鎖磚 心靈故鄉迎海內外家人
農曆春節將近，為了迎接全球慈濟志工回到心靈故鄉，北區慈誠志工在靜思精舍協力廠周邊，投入停車場連鎖磚鋪設工程。從整地、鋪磚到夯實，每一步都細心到位。目前連鎖磚鋪設進度已完成一半，後續將由中區志工接力，要趕在農曆年前完工，迎接慈濟人返家團圓。
刮尺整地，抓出水平，志工接力鋪上連鎖磚。
慈濟志工 李暐弘：「這個就是平了，平了以後連鎖磚就直接下去，它就會跟我們這個路緣石齊了，鋪好之後，上面再用那個細沙，再把它弄得更緊實。」
鋪好的連鎖磚，還要用槌子一一敲打夯實，目的是讓鋪面更加平整，接縫更加緊密，每一個「眉眉角角」，都必須確實到位。
慈濟志工 蔡中和：「你如果沒有鋪平，壓路機也很難給它壓平，就是說，我們在鋪的時候，要盡量給它敲平，它的密合度，要給它緊。」
壓路機輾過後，地面受力會更加均勻，志工反覆掃沙，直到縫隙完全填滿。
靜思精舍協力廠，周邊600多坪的停車場空間，正在進行連鎖磚鋪設工程，北區志工，從18號就來幫忙。
慈濟志工 蔡明鴻：「以往我們做連鎖磚的時候，是直接土，直接鋪，那因為車子要壓，我們下面是用水泥鋪的，但是會透孔，大概差不多有一個，我們的罐頭的那個孔，很密集的，讓它可以真的去透氣。」
大部分的連鎖磚，都是重複再利用，目前進度已完成一半，後續將由中區志工接手，要趕在農曆年前完成，迎接全球慈濟人，回到心靈的故鄉。
更多 大愛新聞 報導：
大愛幼兒園畢旅 靜思精舍尋根
板橋榮家關懷行 揚善青年播歡笑
