鋪路？國民黨團取消「總召2年條款」 傅崐萁：尊重民主

國民黨立院黨團今（7）日上午召開黨團大會，內部經過表決，決議廢除黨團總召任期限制，內規為兩個會期得連任一次，這代表著目前身為總召的傅崐萁有機會尋求連任。

傅崐萁受訪時表示，今日的黨團會議他沒有參加，但黨內民主決議，他都予以尊重，目標是放在團結一致。他認為最重要的關鍵，是在朝野之間武器是否均等，尤其民進黨黨團總召是連選得連任，所以民進黨保持相當一定的戰力，畢竟擔任總召是一個非常重要的相當經驗，才可以帶領黨團在這種詭譎多變的環境中生存。

依據國民黨團過去規定，黨團總召任期一年，連選得連任1次，黨團總召如果成功連任，最多可擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」。現今廢除後，表示現任黨團總召傅崐萁將可再次爭取連任。

對於記者提問，是否有意願繼續連任總召，傅崐萁希望大家別想太多。







