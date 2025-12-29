鋪陳2026鄭習會 鄭麗文喊先訪北京、再訪紐約：我贏賴清德

鄭麗文稱明年先訪北京、再訪紐約。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文表態明年上半年盼見中共總書記習近平，她今（29日）接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，剛上任就想過要出訪，也會訪問美國東西岸見僑胞、到大學演講，以便明年下半年全力輔選。她鼓勵賴清德下架台獨黨綱、搞不好先見到習近平，並質疑中華民國總統從無訪問友邦過境紐約拖這麼久的，不要搞到「我比你先去紐約」。

外傳蕭旭岑、張榮恭兩位國民黨位副主席遊走兩岸幫鋪陳「鄭習會」，鄭麗文說，兩人先後見國台辦主任是公開行程，批民進黨與媒體提三條件說、國共都講好了，是編故事，自己上任不到兩個月，民進黨國安幕僚幫忙寫好劇本，「也太瞧得起我的效率了」質疑太過歹毒，胡說八道、無中生有，想拿假訊息騙外國人。

她表示，訪中唯一標準是「九二共識、反台獨」，因民進黨怕兩岸春暖花開、2026就不用選了，喊話賴快下架台獨黨綱，「搞不好你（賴清德）比我見到習近平呢」。鄭麗文並質疑，民進黨想破壞兩岸、就像想破壞藍白合，這種伎倆，太沒有人性，沒有人會上當。

鄭麗文喊話，希望賴清德比她先到北京，就不要搞到「我比你（賴清德）先去紐約」。她說，身為在野黨主席，隨時可以飛紐約，但質疑賴、520就要到了，中華民國總統訪問友邦過境紐約、還沒有人像賴清德拖這麼久還沒辦法成行的，批賴不要挑撥離間、稱在野黨擋軍購，「美國人玩國際政治，沒像你（賴清德）這麼雞腸鳥肚、中二水準」。

她表示，會以先去北京為優先，接著再去美國；至於訪問其他國家，時間允許再安排。

