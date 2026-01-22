鋰電池充電中突起火 住警器聲響救全家

台南市白河區民安路一處民宅發生火警，消防人員趕抵現場救火。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／白河報導

台南市白河區民安路一處民宅因鋰電池充電不當，廿二日凌晨三點發生火警，一樓客廳竄出大量濃煙，所幸屋內安裝的住宅用火災警報器發出警告聲響，叫醒正在二樓熟睡的屋主一家人，即時避難至二樓陽台待援。消防人員趕抵現場後迅速架梯，協助屋主一家人成功逃生。

南市消防局一一九勤務指揮中心廿二日凌晨接獲報案，指白河區民安路某民宅發生火警，立即調派第一大隊及六個分隊迅速趕赴現場。消防人員發現火勢集中於該民宅內一樓客廳，並冒出大量濃煙，趕緊架梯協助引導二樓待救的屋主一家人逃生，並鋸開一樓鐵門進入室內出水滅火，火勢在短時間內即撲滅。

廣告 廣告

屋內安裝的住警器發出警告聲響，叫醒屋主一家人逃生。（記者翁聖權翻攝）

屋主表示，火警發生時全家人正在房間睡覺，幸好一樓安裝之住警器偵測到濃煙，發出警報聲響示警，全家人趕緊逃到二樓陽台避難，感謝消防人員架梯引導他們一家從二樓陽台安全逃到一樓地面，火災僅造成家具毀損，沒有人員受傷。

消防人員在滅火後，也向住戶及周邊居民宣導防火，提醒居家務必安裝住警器。第一大隊大隊長邱國禎表示，近年來鋰電池使用廣泛，如果因為損壞或不當使用，可能導致危險，呼籲應選購經過經濟部標準檢驗局認證，且貼有商品安全標章的產品，依照產品充電及使用說明說正確使用，才不會發生危險。切勿使用來路不明，或私人自製未經認證合格的電池。