鋰電池恐成炸彈？消防專家揭自燃真相：正確處理３步驟





鋰電池不充電竟然會自燃？專家提醒易被忽略的電池安全知識，被遺忘在抽屜深處的鋰電池，可能變成要命的「不定時炸彈」！

鋰電池恐成不定時炸彈？

由消防員經營的「消防神主牌」粉專，特別發出警語「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，提醒常遭忽略的老舊電子產品，可能潛藏「自燃危機」，包括：

舊手機。

行動電源。

相機。

手持風扇。

「消防神主牌」進一步說明：「舊電池的化學物質會老化、結構會崩解（膨脹）。它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃」，且特別以圖解表示，鋰電池的危險，隨時間「複利」計算，多數人誤解不插電就沒事，但風險會隨著忘記久放而越來越高。

鋰電池放越久越危險？消防專家： 恐成不定時炸彈。圖片來源：FB@消防神主牌

舊電池正確處理３步驟

「消防神主牌」也呼籲大家檢視家中抽屜和雜物櫃:

第1步驟「找出來」：找出舊手機或是膨脹行動電源含有鋰電池、且有疑慮的電子產品。

第2步驟「貼起來」：用絕緣膠帶貼住電池的「金屬接觸點」避免短路。

第3步驟「拿去丟」：交給便利商店、通訊行回收，或給資源回收車處理。

電池別扔一般垃圾車?

此外，垃圾車壓縮垃圾時，可能引發電池爆炸或起火，含有電池的老舊電子產品，切勿隨意丟進一般垃圾車，以免危害清潔隊員生命安全。

新北市衛生局提醒：行動電源與電子產品內的電池：屬於「廢乾電池類」，可送至超商、通訊行或資源回收場回收；若交由資源回收車處理，務必與一般回收物分開裝袋。

「環境資訊中心」網站建議：手機、筆電等電池不易拆卸的3C產品，可先自行清除個人資料，打包交給資源回收車，或送至超商、電信門市及原廠回收管道處理。

