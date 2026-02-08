鋰電池爆炸危機「4年後增10倍」 消防員籲快做2件事：浪潮來了

【緯來新聞網】台南市安南區上個月發生一起垃圾車斗火災，好在環保人員機警，迅速將火勢撲滅，未造成延燒也無人員傷亡，調查起火原因是車斗內有鋰電池引起火災。對此，消防員提醒，電池要分類處理，廢棄鋰電池數量即將進入暴力增長期，到了2030年爆炸危機甚至會增加10倍，不可輕忽。

鋰電池爆炸的危機，將在2030年暴增10倍。（示意圖／翻攝自pexels）

消防安全粉專「消防神主牌」在臉書發文提到，垃圾車不只是負責「載」垃圾，還會「壓縮」垃圾，當你把廢棄的行動電源、舊手機、或是散落的鋰電池混在一般垃圾丟進去，垃圾車的壓縮鏟一啟動，強大的壓力一擠，電池外殼破裂、正負極短路，瞬間就會產生高熱和火花，整台充滿易燃物的垃圾車，瞬間就會變成一台移動的「火戰車」，「你的懶得分類，賭上的是他們的一條命」。



類似的垃圾車火警，全台灣每年都發生好幾次，到底電池要怎麼丟？謹記「絕對不能進垃圾車」，不管是乾電池、鋰電池、行動電源，請另外用袋子裝好；如果是鋰電池，最好用膠帶貼住電極（金屬接觸點），避免短路，把那一包電池「親手」交給資源回收車的人員，或是拿到超商回收。

生活周遭的「潛在火種」將以幾何級數增加。（圖／翻攝自消防神主牌臉書）

「消防神主牌」引用環境部和工研院的研究，透露鋰電池爆炸危機會在2030年增加10倍，可能只是前菜，「這不是危言聳聽，這是未來的現實」，數據顯示台灣的廢棄鋰電池數量將進入暴力增加，2023年為902噸，2030年直接暴增至1萬噸，到了2033年更是增加到23700噸，意味著生活周遭的「潛在火種」，將會以幾何級數增加。



為什麼會爆炸？「消防神主牌」說明，8～10 年前首批投入市場的電動車（EV）和儲能設備，即將集體壽終正寢。以前回收的是幾百克的手機電池，未來要處理的是幾百公斤的車用電池模組，擔心的是當回收量能跟不上報廢速度，這些電池會被堆在倉庫、亂丟在空地，變成一顆顆隨時會自燃的不定時炸彈。



平民百姓能做的很有限，只有2件事，但很重要：

1.別當囤積狂

現在就去把家中抽屜那些「膨脹的行動電源」、「壞掉的手機」拿去回收，現在不丟，以後就是你家的火種。

2.嚴格分類

鋰電池絕對不能丟垃圾車，垃圾車的壓縮機一壓，瞬間就會爆炸傷人，請把它們貼好膠帶絕緣，交給便利商店或專業回收點。



「消防神主牌感嘆，這數據很冰冷，但火燒起來是很燙的，希望可以分享出去，讓更多人知道這波浪潮已經來了。

