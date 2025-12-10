鋰電池爆炸掀火海！印尼無人機大樓22死悲劇

（記者許皓庭／綜合報導）印尼雅加達9日中午發生重大火災，一棟位於葛馬約蘭區、共7層樓高的辦公大樓突然傳出爆炸聲後起火燃燒，濃煙直竄高空，現場上百名員工陷入恐慌。警方指出，起火點疑為1樓鋰電池倉庫，初步研判因無人機電池充電時短路引發爆炸，導致火勢急速向上延燒，釀成至少22人死亡，其中包括一名孕婦。

圖／印尼雅加達一棟辦公大樓 9 日發生重大火災，濃煙直竄高空，現場上百名員工陷入恐慌。（翻攝 Akuratco X）

事故發生時正值午休時段，不少員工正在2樓、3樓與6樓休息。根據目擊者描述，爆炸聲響先傳出巨大的「砰」一聲，緊接著整棟大樓停電，濃煙瞬間灌滿樓梯間與走廊，導致多人受困。部分人被迫往頂樓逃生，消防單位則出動救生梯，協助受困人員從外牆脫困。

廣告 廣告

一名倖存員工回憶，「我們聽到爆炸後不到30秒，濃煙就上來了，什麼也看不見，只能往屋頂跑。」有員工逃出時身上仍留有燒傷痕跡，神情驚魂未定。

雅加達消防局指出，火勢猛烈且蔓延迅速，現場共出動28輛消防車與超過百名消防人員搶救。經歷約兩個多小時的灌救行動後，火勢雖被撲滅，但大樓內部多層仍充滿高溫與濃煙，搜救任務一度受阻。多數罹難者雖無明顯外傷，推測為吸入大量濃煙窒息喪命。

遺體目前已送往當地警察醫院進行身分確認，消防人員仍在現場進行降溫與結構安全評估。初步報告顯示，該棟大樓為日本無人機大廠 Terra Drone 的印尼分公司，主要提供航測、農業與礦業用途的無人機系統服務。

警方表示，火警起於大樓一樓的鋰電池倉庫，爆炸威力相當強大，導致整棟建築多處玻璃碎裂、天花板坍塌。由於該區位於商業密集地帶，濃煙一度蔓延至周邊街區，民眾爭相疏散，附近道路全面封鎖。

現場指揮官指出，目前仍不排除電池過度充電或溫度監控系統失效等可能性。由於爆炸點正位於倉儲區與電源機房相鄰位置，是否因電流負荷過大導致連鎖反應，將交由專案調查小組釐清。

截至晚間為止，搜救人員已尋獲22具遺體，其中包括一名孕婦與多名公司員工。雅加達警方呼籲民眾避免前往事故現場圍觀，以免影響救援行動，並強調後續將徹查工廠是否違反安全存放規範。

印尼災害應變署稍早表示，這起火災凸顯當地工業區儲存鋰電池及電源設備的潛在風險。專家指出，鋰電池若在高溫或過充條件下，極易發生熱失控與爆炸，強調企業應強化倉儲防護與監控系統，以避免類似悲劇重演。

Suasana mencekam, asap tebal dari kebakaran di Ruko Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Dilaporkan 22 korban meninggal dunia. pic.twitter.com/BY7G6Fwgwy — Akuratco (@akuratco) December 9, 2025

更多引新聞報導

「開戰也能上班」言論延燒 苗博雅：我是第一批名單

15歲少女遭2難民輪姦！拖行公園親手「拍下證據」 哭喊：你們強暴我…

