『鋰』不知道的電動自行車!

新北市消防局提醒民眾注意電動輔助自行車的鋰電池安全。(圖:新北市消防局提供)

▲新北市消防局提醒民眾注意電動輔助自行車的鋰電池安全。(圖:新北市消防局提供)

新北市消防局十五日表示，為提升防火防災意識，提醒民眾注意電動輔助自行車的鋰電池安全。若充電或存放不當，可能引發火災或爆炸。交通部已針對電動輔助自行車等車輛制定罰則，近年來新北市二輪車火災中，電動輔助自行車等佔百分之二十九點三。

交通部依據動力模式將車輛區分為電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車，並針對掛牌、駕照及安全帽配戴訂定明確罰則；統計本市110年至114年二輪車(含機車及自行車等)火災共計二百四十二件，其中電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動機車等火災有七十一件，約近三成(百分之二十九點三)。

常見鋰電池起火原因包括，一、充電不當：過度充電會損壞電池。二、外力損壞：掉落或碰撞會導致短路。三、非法改裝：改變電池模組會增加自燃風險。四、環境因素：高溫或使用劣質充電設備。

注意事項，一、選購具合格標章的原廠車輛，使用原廠充電設備。二、避免過度充電，建議電量維持在百分之二十至八十之間。三、定期檢查電池外觀，發現異常應立即停止使用。四、嚴禁私自改裝電池或車輛。五、充電環境應通風乾燥，遠離可燃物。

新北市政府消防局提醒大家務必遵循鋰電池的安全使用措施。如發生火災，請立即斷電並撥打一一九。