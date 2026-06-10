鋸平牙齒、剪斷尾巴！他領養貓狗「1天虐死5隻」陽台拋屍…志工上門還用寶寶當擋箭牌
中國重慶市近日爆出連環虐待動物事件，一名外號「山姆打包哥」的男子長期以領養為名騙取貓狗後，竟對年幼貓犬長期虐待，包括鋸牙、斷尾、毆打致骨折等極端行徑，事件曝光後頓時引起熱議，多名熱心民眾、志工聯同警方8日找上男子住處，救出多隻受虐犬隻，警方也已立案偵辦，全案始末仍待調查釐清。
假領養真虐殺！「山姆打包哥」鋸牙斷尾虐死貓狗
根據南方日報、大河報等陸媒報導，「山姆打包哥」是一名39歲的李姓男子，之所以有著該外號，是因為被爆先前在重慶的山姆會員（Sam's Club）賣場中一直排隊領取試吃品，還自備容器打包帶走，結果被店員報警處理，才被網友戲稱為「山姆打包哥」。不料，李男如今被爆和妻子偽裝成愛心人士，在重慶本地寵物領養社團、救助平台標榜「家庭穩定、有養寵經驗」騙取民眾的信任，實則領養幼年貓狗後帶回家中實施虐待。
報導指出，早在2個月前就有鄰居發現李男在家中虐狗，嚇得他趕緊制止並報警處理，但李男在警方到場後堅決不承認，最終只能因證據不足而不了了之。怎料還有一名網友日前發文稱好友將附近社區流浪狗所生的幼犬送養給李男，後來卻發現小狗慘遭虐待致死，李男甚至還回到該社區找到母犬後將其殘忍殺害：「牆上、地上全是血扔進草叢，再把小奶狗帶回去在陽台虐殺，1天殺了1隻狗媽媽、3隻小奶狗、1隻小奶貓，都有影片為證！」
消息曝光後，網友紛紛肉搜出「山姆打包哥」的真實身分及住址，結果發現李男和妻子詐騙領養貓狗的手法，更踢爆李男會在外網販售虐殺動物的影片謀利，若是領養到大型犬隻或品種犬，就會將其高價販售。更讓人心疼的是，還有送養小狗的民眾得知小狗遭虐死、屍體從高層陽台拋下後，一度情緒崩潰地產生輕生念頭，也讓此事曝光後成為全案爆發的導火線。
眾多熱心網友、志工及受害動物主人也在8日前往李男居住社區對質，未料在走道內意外救出一隻奄奄一息的小狗，送醫檢查後更發現小狗牙齒慘遭鋸平、尾巴被剪斷、暴力摔打至全身多處骨折，傷勢極其嚴重。另外，重慶小動物保護組織「旺汪家園」聯合警方上門後，也從李男住處成功救出2隻幼犬，雖暫未發現明顯外傷，但2隻狗狗都因長期挨餓，健康狀況非常糟糕。
虐貓狗還嗆警察管不了？囂張言論曝光後遭警方調查
更荒唐的是，揭露此事的網友還表示，當天幾十名熱心民眾和志工上門後，一度與李男爆發口角爭執，怎料李男竟把未滿月的寶寶抱在懷裡：「靠近他，他就把嬰兒伸過來嚇唬你說你要大同孩子，吐他口水他都訛了800塊，簡直是個無賴」。李男還囂張回嗆：「說就算他在派出所當著大家和警察的面打死一隻狗狗也管不了他，理由是沒有動物保護法！」
對此，警方8日表示，目前已針對高空拋物和故意損壞公共財物的部分立案調查，後續也會依法處理。不過讓民眾憂心的是，由於中國尚未推出專門的《動物保護法》，因此即使警方立案，也暫時無法對李男採取刑事強制措施，只能從治安管理、鄰裡糾紛等立場調查，為此紛紛在網上發文持續徵集曾將貓狗送養給李男的網友，希望這些送養人士聯繫志工及警方作證。
報導指出，雖然中國目前尚未推出專門的《反虐待動物法》，但警方仍可根據《治安管理處罰法》，針對虐待動物、造成惡劣社會影響、擾亂居民正常生活秩序的行為，對行為人處以拘留、罰款等處罰。另外，《重慶市養犬管理條例》也明確規定，所有養犬人必須文明養犬、善待犬隻，明令禁止虐待犬隻，轄區警方、城市管理等部門，可依據該條例對違規養犬、虐待犬隻的行為開展查處。
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