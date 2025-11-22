鋸齒刀割喉女友！她全裸衝超商求救 警尋血滴抓到恐怖情人
恐怖情人！桃園市呂姓男子與同居女友發生爭執，涉嫌持鋸齒刀往女友的頸部割喉，女友全裸奔逃，摀著頸部傷口，跑至附近超商求救，員警趕往現場，女子不斷喊著：「6樓、6樓，持刀劃傷」，警方沿著沿路血滴，找到呂男以及鋸齒刀。桃園地檢署22日依家暴殺人未遂罪嫌將他起訴。
這起恐怖情人家暴殺人未遂案發生在9月15日晚間21時10分，地點位在桃園市。起訴書指出，54歲呂男與女友同居，兩人細故發生爭執，呂男涉嫌持鋸齒刀朝女友的頸部砍殺，造成女友的頸部撕裂傷併氣管撕裂傷、急性呼吸衰竭。
女友負傷、全裸奔逃至附近超商求救，店員幫忙拿毛巾裹身並壓住頸部傷口，才倖免於難，未發生死亡的結果。
另一名跑到超商外求救，正巧，桃園警分局景福派出所員警巡邏經過，進入店內查看，發現受傷被害女子說著：「6樓、6樓，持刀劃傷」。
員警立刻通報119將女子送醫，且循著女子滴落的血跡痕找到6樓租屋處，順利逮捕呂男，以及查扣鋸齒刀。呂男也自殘受刀傷。
桃園地檢署調查，認為呂男違反家庭暴力罪之殺人未遂，全案偵查終結，提起公訴。檢方指出，頸部為人體的要害，且頸部是連接頭部及軀幹的重要部位，並為頸動脈、頸靜脈、氣管、喉部及食道所在，頸動脈並供應腦部血液之重要來源，氣管及食道則負責人體呼吸及吞嚥之部位，持鋒銳刀械攻擊人體頸部，足以致人死亡。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
