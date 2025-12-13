鋼市低迷 中鋼：逆境中鑿光、靠轉型迎藍海

▲中鋼董事長黃建智致詞感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位。（圖／中鋼提供）

[NOWnews今日新聞] 「中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光」，中鋼董事長黃建智表示，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。

中鋼今（13）日以「WITH(54)中鋼・傳承永續」為主軸，舉辦54週年廠慶，黃建智與總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭以及經濟部次長賴建信、中鋼企業工會常務理事楊乙記等人，在開場儀式中按下LED光柱按鈕，啟動螢幕播出帶有「金色光帶」及「綠色光環」的視覺動畫，象徵團結一心邁向精緻鋼廠的穩健力量，以及低碳環保及永續發展的堅定決心。

▲中鋼董事長黃建智（左9）、總經理陳守道（左7）、執行副總經理鄭際昭（左3）帶領的經營團隊，與邀請前來參加活動的經濟部次長賴建信（右9）、立法委員賴瑞隆（右8）、立法委員林岱樺（右7）等人一起按下按鈕，揭開啟動儀式。（圖／中鋼提供）

黃建智指出，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗。中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。

他感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位，各自扮演守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程等不同關鍵角色，如同台灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

黃建智也說，中鋼的鋼品是臺灣各項建設、能源轉型、科技製造以及半導體、AI、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在。

面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。

中鋼今日廠慶活動於上午9點開始，包含啦啦隊應援團、霹靂舞、戰鼓表演藝術團等，也規劃廠區巡禮及史蹟館參觀回顧中鋼創立與半世紀發展歷程，並邀請人氣歌手陳孟賢、台語歌壇情歌天后龍千玉、亞洲有氧天王潘若迪及金曲獎最佳華語女歌手孫盛希。

