鋼市回溫！中鋼虧損收斂 董事會：壹號高爐最晚2029除役

中鋼2025年11月稅前虧損大幅收斂至0.76億元。（圖／報系資料照）

中鋼（2002）2025年11月稅前虧損大幅收斂至0.76億元，前11月累計稅前虧損50.63億元。中鋼表示，虧損減少主要原因是鋼鐵業銷量，與中能風場發電度數增加，雖然礦業投資獲配股利減少，但仍大幅改善虧損狀況。

中鋼26日股價上漲1.61％，收至18.85元，同日董事會決議壹號高爐最晚將在2029年第一季除役，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。

中鋼指出，煉鋼成本持續上升，目前美、歐地區熱軋行情已見緩步回升，大陸明年將實施鋼鐵出口許可證制度，有助帶動亞洲鋼價回穩，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。

另外，中鋼壹號高爐自1977年啟用迄今48年，每年鐵水產出量在120至130萬噸。中鋼表示，目前壹號高爐除役後暫無其他相關規劃，而原本的鐵水產量由中鋼及中龍其他5支高爐供應無虞。

董事會也通過廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案，以穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，將投資15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫為期3年。

