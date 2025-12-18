鋼市回溫 中鋼1月和首季盤價平高盤

由於國際煤鐵原料行情回升,鋼廠成本推升,且美國熱軋價格每公噸突破1,000美元,及歐盟熱軋行情也回升,加上中國大陸自明年1月1日起實施鋼品出口許可制度,有助於亞洲鋼價回穩,受此激勵,中鋼18日開出的1月份和第一季内銷鋼價呈現平高盤,其中熱冷軋一般料、軋延料每公噸調漲300元,且季盤的汽車料每公噸調漲500元,以提振市場信心,及兼顧下游接單競爭力。

圖說：受鋼市回溫激勵,中鋼1月份盤價和季盤呈現平高盤,有些鋼品每公噸漲300~500元（圖片來源/中鋼提供）

中鋼18日召開115年元月盤及第一季盤價會議，會中討論要點,包括總體經濟方面,中鋼認為,全球景氣溫和擴張，美聯準會再度降息，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性。中國大陸明年度持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。台灣方面，人工智能需求仍穩健帶動出口，主計總處預估明年台灣經濟成長率可達3.54%，然傳統產業領域則因終端需求尚需較長時間恢復，經營環境仍具挑戰。

鋼鐵市場方面,中鋼表示,鐵礦砂價格走揚至每公噸105~110美元區間，冶金煤上漲至每公噸215美元左右，煉鋼成本持續上升。美國熱軋行情向上突破每公噸1,000美元的關卡；歐盟與加拿大明年鋼材配額與關稅新制持續發酵，當地熱軋行情緩步回升；中國大陸內銷流通行情略有回穩態勢，寶鋼1月平板類產品全面上漲人民幣100元(約14美元)/噸；另明年1月1日起對鋼鐵實施出口許可證制度，對中國大量出口情況起抑制作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，國際鋼市透露出築底回溫、平穩轉正的氛圍。

受上述因素影響,中鋼決議,國際鋼市緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升。考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，該公司元月份月盤及第一季季盤產品以平高盤開出，並依產業需求特性持續推動多元方案，共同努力確保接單量能。

