鋼市復甦動能增溫 中鴻3月盤價漲

繼中鋼之後,中鴻5日也提前開出3月份内銷盤價,如預期的全面開漲。受到原料成本高漲影響,煉鋼成本居高不下,加上亞洲指標性鋼廠纷調漲新盤價,帯動下游客戶增補庫存的激勵,中鴻5日開出的3月份内銷盤價,全面溫和調漲,包括熱冷軋及鍍鋅產品,每公噸都漲500元,至於外銷價則依各別產品與地區做適度調整,實際報價視當地市場行情而定,期能提升下游接單動能。

中鴻5日開出115年3月份內銷及115年4月份外銷盤價,會中決議,內銷價方面,熱軋每公噸調漲500元、冷軋每公噸調漲500元、鍍鋅每公噸調漲500元；外銷價方面,則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

對於這次盤價,中鴻表示,隨著全球貿易局勢趨於穩定，元月份各國製造業PMI普遍上揚，下游製造業需求逐步回穩，加上中國大陸房地產政策逐漸鬆綁，預計全球經濟穩健成長態勢不變。

另當前煉鋼原料成本支撐強勁，且指標鋼廠3月全面提漲，帶動下游陸續啟動補庫，顯示鋼市復甦動能持續增溫，為適度反映國內外市場行情，並協助客戶積極拓銷，因此這次盤價溫和調漲。

此外,越南河靜鋼也適度調漲4月份盤價。河靜鋼表示,該公司內銷盤價，在上月盤價基礎上,熱軋每公噸調漲8美元；線材每公噸漲10美元,交期基本落於2026年3月~4月間。

