鋼市續回温 中鴻調漲2月份盤價

由於近來國際煤鐵礦原料行情續漲,鋼廠成本居高不下,且大陸寶鋼、鞍鋼紛調高3月份盤價,顯示後市鋼價獲得支撑轉強,受此激勵,中鴻22日開出的2月份內銷盤價全面溫和調漲,包括熱軋、冷軋及鍍鋅產品,每公噸漲300~500元,以提振市場信心,且預留後續成長動能,至於外銷價,則依個別產品及區域做調漲,實際視當地市場行情而定。

中鴻 1/22開115年2月份內銷及115年3月份外銷盤價,會中決議,內銷方面,熱軋每公噸調漲300元、冷軋每公噸調漲300元、鍍鋅每公噸調漲500元。外銷方面,則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

對於這次盤價,中鴻表示,總體經濟方面，因國際貨幣基金(IMF)發布最新預測，上調2026年全球經濟成長預測至3.3％(+0.2%)，反映各國已擺脫去年貿易與關稅混亂的影響，預計全球經濟溫和復甦態勢不變。另，台美關稅談判達成協議，對等關稅調降為15%,且不疊加MFN(最惠國待遇)，包含工具機、機械、手工具等鋼材相關產業，將有望受惠關稅下降而擴大競爭優勢。

鋼鐵供需方面，中鴻指出,根據大陸國統局數據顯示，2025年累計粗鋼產量年減4.4%至9.61億噸(↓4,428萬噸)，連續第二年下滑，且時隔6年再度跌破10億公噸。此外，1/20 大陸國家發改委表示，將研究制定推出2026-2030年擴大內需策略實施方案，料將加速鋼市供需趨於平衡，有利亞洲行情逐步回溫。

另整體來看，近期鐵礦砂價格小幅盤整；澳煤則受天氣影響，行情突破每公噸230美元，整體煉鋼成本保持高位，加上寶鋼及鞍鋼針對3月盤價提漲，預示後續鋼價支撐轉強。該公司為提振市場信心並反映鋼市展望，同時考量春節工時與下游產銷規畫，因此這次內外銷盤價溫和調漲，並預留後續成長動能。

