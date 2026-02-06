鋼彈怪客抓到了！挑台中水湳大樓玻璃車輛下手 辯「好玩」試槍遭逮捕

記者潘靚緯／台中報導

台中西屯區水湳經貿園區的大樓，遭鋼珠射擊「玻璃全碎」，引起居民恐慌。(圖/翻攝畫面)

台中市西屯區水湳經貿園區內一處豪宅大樓，1月19日驚傳槍響，居民發現停放在1樓的2輛汽車車身受損，3樓及7樓陽台強化玻璃碎裂，留下多處彈孔痕跡，嚇壞住戶。案經警方全力追查，積極蒐證、分析比對，鎖定33歲劉姓男子涉有重嫌，並於4日查緝到案，他辯稱只是因為「好玩」才試槍亂射，警方仍依刑法毀損及恐嚇公眾等罪嫌，將他移送法辦。

警方經蒐證逮捕試槍的劉姓男子，他辯稱只是好玩才試射空氣槍。(圖／翻攝畫面)

據了解，案發地點社區出入單純，多為中國醫藥大學水湳校區及經貿園區學生與上班族出租居住，1月份竟遭不明人士在陽台及車輛玻璃以鋼珠彈射擊，更令人不安的是，破裂的強化玻璃彈孔多集中在角落位置，似乎刻意朝弱點射擊，現場還撿到疑似鋼珠的金屬物，住戶擔心不像單純惡作劇，更像是隨機攻擊，不知道何時會再成為射擊目標。

警方接獲報案，立即派員前往現場採證，並縝密調閱周邊監視器，逐一比對案發時間、彈道方向與周遭建物位置，報請台中地檢署指揮偵辦，經連日蒐證與分析，鎖定住在案發地點附近的劉姓男子涉有重嫌，專案小組持搜索票前往查緝，順利將人帶回調查，並在住處查扣作案用空氣槍等證物。

劉姓男子到案後供稱，只是「一時好玩才站在對街試射」，否認有特定犯案動機，但警方對其說法持保留態度，將持續釐清實際動機，全案依刑法毀損及恐嚇公眾等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。警第六分局強調，對於任何影響居民安全、造成社會不安之不法行為，警方必定追查到底、依法嚴辦，絕不輕縱。

