鋼彈模型45周年官方旗艦店巡迴展12月20日高雄登場，全新限定品與滿額贈禮搶先看
為歡慶鋼彈模型迎來45周年，今（2025）年4月起從日本開始，鋼彈組裝模型的官方旗艦店THE GUNDAM BASE陸續在全世界各地展開巡迴活動，如今終於將在12月20日起登陸高雄！
活動現場將販售只有在THE GUNDAM BASE才買的到的旗艦店豐富限定品，更有三樣全新公開的限定品將搶先在高雄場活動開賣，讓台灣的粉絲能率先入手收藏，經典的一般品鋼彈模型也超豐富！
亮點一：THE GUNDAM BASE限定品多達90款以上 特殊鍍膜、鈦金屬質感等人氣機體一應俱全！
本次活動為鋼彈旗艦店年末最大活動，將帶來THE GUNDAM BASE限定品以及SIDE-F限定品等多達90款以上。其中包含「HG 1/144 G-自我鋼彈(全備背包裝備型)(Reconguista in G電影版)」、「HG 1/144 完美獨角獸鋼彈(破壞模式)(最終決戰Ver.)Ver.GSF」、「MG 1/100 次代鋼彈EW[特殊鍍膜]」、「RG 1/144 沙薩比[機械核心鍍膜版]」等人氣機體等待粉絲收藏！
亮點二：購物回饋超有感！四重限量贈品一次帶回家
THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動期間將帶來多項限量滿額贈品回饋粉絲。凡於現場消費、不限金額即可獲得一張「活動限定鋼彈卡牌」；單筆滿新台幣1,000元更加贈「鋼彈模型45週年限定壓克力牌」；單筆滿新台幣2,000元可再獲得「WORLD TOUR 主視覺大紙袋」；而單筆消費達新台幣3,000元，還可將A3尺寸的「WORLD TOUR 高雄主視覺塑膠海報」帶回家。多重好禮一次入手，讓鋼彈粉絲在逛展同時也能滿載而歸。
※ 贈品數量有限，送完為止。
※ 贈品恕無法兌換現金、找零或折換其他贈品。
※ 每樣贈品單筆消費限領一個，恕不累贈。
※ 圖像為示意圖，請以實體為主。
※ 若有未盡事宜，概以主辦單位之規定、解釋為準；主辦單位保留修改、增加、取消活動及注意事項之權利。
亮點三：THE GUNDAM BASE TAIWAN 20周年特別活動 高雄、台北接續展開
首間台灣鋼彈旗艦店在2005年以GBT（GUNDAM BASE TAIWAN）之姿首度進駐台灣，並在2015年遷至台北三創生活園區6F。2025年恰逢鋼彈旗艦店來台20周年的重要里程碑，為回應廣大鋼彈粉絲長期以來的熱情支持，今年台灣萬代南夢宮組裝模型事業部首度展開快閃店巡迴，相繼在5月落腳桃園及7月前進台中舉辦，並在12月聖誕佳節期間登陸高雄駁二舉辦WORLD TOUR，再度與粉絲相見。只要於THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄購買鋼彈模型，單筆消費滿新台幣1,500元，即可獲得「20th Anniversary金屬徽章」乙枚，數量有限，送完為止。而台北三創店後續也將在門市舉辦相同回饋活動，敬請北部的粉絲們關注THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁，掌握最新資訊！
※ 徽章為每日配額，數量有限，送完為止。
※ 贈品恕無法兌換現金、找零或折換其他贈品。
※ 每樣贈品單筆消費限領一個，恕不累贈。
※ 圖像為示意圖，請以實體為主。
※ 若有未盡事宜，概以主辦單位之規定、解釋為準；主辦單位保留修改、增加、取消活動及注意事項之權利。
亮點四：組裝模型體驗教室開課 專業教師引領打造專屬鋼彈體驗教室
在本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動中，也將開設組裝模型體驗教室，提供組裝模型基礎課程教學，課堂上由專業模型老師親自指導，從素組、上墨線到消光處理，帶領你一步一步組裝出獨一無二的專屬鋼彈模型作品。本課程將於活動現場向所有人開放免費報名，不需要任何模型組裝經驗，且所有必要的材料與工具都由主辦方提供。無論是與家人、朋友或情侶一同參與，都能享受創作樂趣，在年末留下難忘的回憶。
※ 詳細內容請確認THE GUNDAM BASE TAIWAN官方Facebook粉絲專頁。
亮點五：回顧經典、迎接新章！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》電影放映會免費舉辦
為迎接《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》二部曲將於2026年1月30日在日本上映，本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動特別安排回顧環節，舉辦電影《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》一部曲的免費放映會，讓粉絲重溫經典劇情，為二部曲上映暖身。放映日期包括12月20日（六）、12月21日（日）、12月24日（四）、12月25日（五）、12月26日（六）及12月27日（日）等六日，每日各放映一場。更多詳細資訊與注意事項，請參考THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁。
【THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動資訊】
活動名稱：THE GUNDAM BASE POP-UP WORLR TOUR高雄
活動會場：駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）
活動日期：2025年12月20日（六）～2025年12月28日（日）
活動時間：
12月20日（六）～12月27日（日）11:00-19:00（最後入場時間18:30）
12月28日（日）11:00-17:00（最後入場時間16:30）
門票費用：免費
以上內容為廠商提供資料原文
