鋼彈模型45週年巡迴高雄站12/20登場 3款全球首發限定品搶先看

左為MG 1/100 次代鋼彈EW[特殊鍍膜]TGB限定，右為RG 1/144 沙薩比[機械核心鍍膜版]TGB限定。圖／台灣萬代南夢宮提供

為慶祝鋼彈模型誕生 45 週年，官方旗艦店 THE GUNDAM BASE 自今年 4 月起展開全球巡迴活動，繼日本首站後，今（11日）宣布將於 12 月 20 日登陸高雄駁二藝術特區。作為年底壓軸盛事，本次活動規模盛大，不僅將販售超過 90 款旗艦店專屬的限定商品，官方更預告將有 3 款全新限定模型在高雄場搶先全球開賣，讓台灣粉絲能第一時間入手珍藏。現場亦規劃免費組裝體驗教室與電影放映會，打造全方位的鋼彈饗宴。

本次活動主打陣容豪華的限定商品，集結 THE GUNDAM BASE 與 SIDE-F 的人氣機體。精選品項包括「HG 1/144 G-自我鋼彈（全備背包裝備型）（Reconguista in G 電影版）」「HG 1/144 完美獨角獸鋼彈（破壞模式）（最終決戰 Ver.）Ver.GSF」等。此外，深受資深玩家喜愛的特殊質感系列，如「MG 1/100 次代鋼彈 EW [特殊鍍膜]」及「RG 1/144 沙薩比 [機械核心鍍膜版]」也將同步現身，滿足不同層次收藏家的需求。

左為RG 1/144 RX-78-2鋼彈 Ver.2.0[THE GUNDAM BASE 配色]，右為MG 1/100 異端鋼彈紅色機[再生循環配色_霓虹粉]。圖／台灣萬代南夢宮提供

MG 1／100 飛翼鋼彈零式EW Ver.ka [再生循環配色_霓虹粉]。圖／台灣萬代南夢宮提供

為回饋粉絲支持，主辦單位祭出多重滿額好禮。活動期間不限金額消費即贈限定卡牌；單筆消費滿新台幣 1,000 元贈送 45 週年限定壓克力牌；滿 2,000 元送主視覺大紙袋；滿 3,000 元則可獲得 A3 尺寸塑膠海報。此外，適逢 THE GUNDAM BASE 進駐台灣 20 週年，凡單筆消費滿 1,500 元，還可額外獲得「20th Anniversary 金屬徽章」乙枚。主辦單位表示，台北三創門市後續也將跟進此項 20 週年回饋活動。

除了購物優惠，現場體驗活動同樣豐富。展期內將開設「組裝模型體驗教室」，由專業模型老師親自指導，從基礎素組、上墨線到消光處理，全程免費並提供所需工具，適合親子或初學者共同參與。同時，為迎接 2026 年初上映的動畫二部曲，現場將於 12 月 20 日、21 日及 24 日至 27 日期間，舉辦《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》首部曲免費放映會，每日一場，帶領粉絲重溫經典劇情。

高雄活動中將開設組裝模型體驗教室，由專業模型老師指導，從素組、上墨線到消光，打造組裝出獨一無二的專屬鋼彈模型。圖／台灣萬代南夢宮提供

【THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動資訊】

活動會場：駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）

活動日期：2025年12月20日（六）～2025年12月28日（日）

活動時間：12月20日（六）～12月27日（日）11:00-19:00（最後入場時間18:30）、12月28日（日）11:00-17:00（最後入場時間16:30）

門票費用：免費



