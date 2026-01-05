鋼板掉落砸死卸貨司機 新北勞檢處勒令停工最重罰30萬

新北市深坑區5日下午發生工安意外，陳男在卸貨時不幸被鋼板壓住身亡。（圖／翻攝畫面）

新北市深坑區5日下午發生工安意外，48歲陳姓男子在鐵工廠進行鋼板卸貨作業時，鋼板意外滑落壓住陳男，他當場死亡，新北市勞檢處則已要求停止現場作業，在改善計畫未經核備前，不得使勞工從事相關作業，確切事故原因則仍待調查釐清。

據了解，死者擔任送貨司機，案發時他正與同事卸貨，過程中卻導致鋼板傾倒，陳男遭壓倒在地，當場頭顱變形，警消趕抵時他已明顯死亡，警方則立刻封鎖現場調查，並聯絡死者家屬到場，後續將報請地檢署檢察官進行相驗事宜。

新北市勞檢處表示，經初步調查發現陳男在貨車載貨台從事鋼板卸貨作業，每片約35公斤，共300片，過程中鋼板突然滑落並壓擊陳男身體及頸部，當場失去生命跡象，經緊急通報消防局到場急救，但他已明顯死亡未送醫。

為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；至於鋼板為何發生滑動，以及雇主是否訂有標準作業程序，仍待後續調查釐清，未來如確認雇主涉有過失，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，再依職安法處3-30萬元罰鍰。

為保障陳男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

