鋼琴女神辣爆！僅用「一塊布」遮胸 「上圍溢出」形狀全看光

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）除了擁有精湛的鋼琴實力，又靠著健身打造出惹火身材，能靜能動的她深得許多粉絲喜愛。近日，李元玲也在社群中曬出辣照，性感服飾讓網友看得目不轉睛。

李元玲昨（6日）曬出兩套截然不同風格穿搭照，好奇詢問粉絲「喜歡黑還是紅」，從畫面中可以看到，李元玲先是穿上一套黑色禮服，搭配煙燻妝容，看起來既性感又不失霸氣，尤其是只用一塊布遮住重點部位，豪乳形狀全都被看光。

隨後，李元玲改成一套紅色的禮服，展現優美的身體線條，開衩的裙襬露出蜜大腿，火辣胴體完全沒藏，美照吸引不少網友朝聖，「都非常喜歡」、「紅色比較適合妳」。

李元玲放送火辣身材。（圖／翻攝自李元玲IG）

