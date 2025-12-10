鋼琴家劉富美捐贈陳主稅作品樂譜並促成馬水龍樂譜全集入藏高市圖
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館於12月7日在總館舉行「馬水龍教授暨陳主稅作曲家作品樂譜捐贈儀式」，正式接收兩項重要音樂典藏。鋼琴家劉富美捐贈其丈夫、作曲家陳主稅先生的作品樂譜；同時，在馬水龍教授夫人許子珍女士及財團法人邱再興文教基金會協助下，高市圖獲贈作曲大師馬水龍的完整樂譜全集。高雄市政府文化局局長王文翠相當重視此項珍貴捐贈，特別出席儀式，肯定兩位作曲家對臺灣音樂發展的深遠貢獻。
▲與會嘉賓合影留念，共同記錄此一文化典藏傳承的溫暖現場。
高雄市文化局局長王文翠表示，這次的捐贈不僅讓城市獲得兩位作曲家珍貴且完整的原典資料，更象徵臺灣現代音樂重要歷史的延續。她強調，無論是節目冊或經典樂譜，皆是文化記憶的核心載體，承載音樂家的思想與時代背景。文化局十分珍視這批典藏，未來也將持續支持圖書館在保存、典藏與推動藝文教育上的努力，讓這些珍貴音樂資產能被更多市民看見、理解並重新演奏，使創作者的精神在城市中持續留下回響。
高市圖李金鴦館長表示，館內早年已典藏部分馬水龍教授作品，此次獲贈完整全集，及作曲家陳主稅先生完整作品，使研究資料更完整。後續將於大東藝術圖書館典藏，提供研究者、音樂工作者與讀者查閱。此次典藏入館不僅是保存臺灣現代音樂的重要資產，也是城市文化傳承的重要里程碑。
鋼琴家劉富美女士指出，此次捐贈不僅保存臺灣現代音樂的重要成果，更象徵家屬、基金會與公共圖書館共同推動文化保存的力量。她強調，音樂典藏不只是書架上的樂譜，而是承載創作者思想、文化記憶與城市精神的寶貴資產。透過典藏與研究，後進音樂人可以直接接觸原作，理解臺灣音樂創作的歷史脈絡與藝術價值，也能啟發新的創作與演出。
劉富美女士與陳主稅先生為第一代在臺灣接受完整高等藝術教育的優秀科班音樂家。他們見證並參與六〇年代藝專蓬勃發展的黃金年代，將豐厚的人文藝術養成帶到南臺灣，定居高雄並於南部第一所音樂科系－臺南家專音樂科執教，培育南部第一批高等藝術專業人才，串起南北音樂文化的重要連結。
陳主稅先生生於高雄市大樹區，是戰後臺灣重要的小提琴家與作曲家。畢業後長期深耕南臺灣音樂教育，並與在地音樂人創立「寒月小集」，推動現代音樂創作與演出。其作品兼具現代技法與臺灣抒情特色，代表作包括鋼琴曲《秋》、《雲海》及弦樂四重奏《歸途》，是研究臺灣與南部音樂史的重要資料。
生於基隆的馬水龍先生是臺灣當代重要作曲家，作品融合西方現代技法與臺灣文化，多次獲國家文藝獎與吳三連文藝獎肯定，並受頒二等景星勳章。他長期任教於東吳大學及國立藝術學院（今臺北藝術大學），創作橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴、聲樂及舞台音樂，代表作包括《梆笛協奏曲》、《雨港素描》，對臺灣音樂國際能見度推動深遠。
高雄市立圖書館說明，透過此次珍貴的作品樂譜入館，高市圖不僅完整保存臺灣現代音樂的重要史料，也為城市文化記憶再添深刻篇章。這些作品跨越年代、地域與創作生命，將在大東藝術圖書館持續發揮價值，成為研究、教育與文化推廣的重要基石。高市圖也將持續與各界合作，深化典藏、拓展公共文化服務，讓更多讀者、學者與音樂工作者得以透過這些創作，看見臺灣音樂的厚度與光亮。
高雄市立圖書館說明，透過此次珍貴的作品樂譜入館，高市圖不僅完整保存臺灣現代音樂的重要史料，也為城市文化記憶再添深刻篇章。這些作品跨越年代、地域與創作生命，將在大東藝術圖書館持續發揮價值，成為研究、教育與文化推廣的重要基石。高市圖也將持續與各界合作，深化典藏、拓展公共文化服務，讓更多讀者、學者與音樂工作者得以透過這些創作，看見臺灣音樂的厚度與光亮。（圖／高市圖提供）
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 10
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 321
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 424
苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟
[NOWnews今日新聞]社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 523
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 4
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 66
地震改卦象？命理師點名綠營北南高3黑馬
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名展開，民進黨在台北市、台南市、高雄市的人選備受關注。對此，易經預言家、命理師高輔進昨（9）日斷言，花蓮近日地震導致卦象有變，而根據卦象研判，被提名的人的條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 64
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 82
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 357
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
小薰遭爆牙齒醫美欠14萬「男友鄭人碩也衰捲」 經紀人回應了
女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，後來多在演員領域發展，2021年還獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角，演藝成績十分亮眼。不過，她近日遭爆料做牙齒醫美，中途卻調整診療項目，導致原項目仍有14萬元未結清，連男友鄭人碩也被捲入其中。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 2 小時前 ・ 7