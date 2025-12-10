鋼琴家劉富美捐贈陳主稅作品樂譜並促成馬水龍樂譜全集入藏高市圖

▲文化局長王文翠(右1)、高市圖館長李金鴦(左1)與贈予者許子珍女士、劉富美女士合影，見證珍貴音樂典藏入館的時刻。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館於12月7日在總館舉行「馬水龍教授暨陳主稅作曲家作品樂譜捐贈儀式」，正式接收兩項重要音樂典藏。鋼琴家劉富美捐贈其丈夫、作曲家陳主稅先生的作品樂譜；同時，在馬水龍教授夫人許子珍女士及財團法人邱再興文教基金會協助下，高市圖獲贈作曲大師馬水龍的完整樂譜全集。高雄市政府文化局局長王文翠相當重視此項珍貴捐贈，特別出席儀式，肯定兩位作曲家對臺灣音樂發展的深遠貢獻。

▲與會嘉賓合影留念，共同記錄此一文化典藏傳承的溫暖現場。

廣告 廣告

高雄市文化局局長王文翠表示，這次的捐贈不僅讓城市獲得兩位作曲家珍貴且完整的原典資料，更象徵臺灣現代音樂重要歷史的延續。她強調，無論是節目冊或經典樂譜，皆是文化記憶的核心載體，承載音樂家的思想與時代背景。文化局十分珍視這批典藏，未來也將持續支持圖書館在保存、典藏與推動藝文教育上的努力，讓這些珍貴音樂資產能被更多市民看見、理解並重新演奏，使創作者的精神在城市中持續留下回響。

高市圖李金鴦館長表示，館內早年已典藏部分馬水龍教授作品，此次獲贈完整全集，及作曲家陳主稅先生完整作品，使研究資料更完整。後續將於大東藝術圖書館典藏，提供研究者、音樂工作者與讀者查閱。此次典藏入館不僅是保存臺灣現代音樂的重要資產，也是城市文化傳承的重要里程碑。

鋼琴家劉富美女士指出，此次捐贈不僅保存臺灣現代音樂的重要成果，更象徵家屬、基金會與公共圖書館共同推動文化保存的力量。她強調，音樂典藏不只是書架上的樂譜，而是承載創作者思想、文化記憶與城市精神的寶貴資產。透過典藏與研究，後進音樂人可以直接接觸原作，理解臺灣音樂創作的歷史脈絡與藝術價值，也能啟發新的創作與演出。

劉富美女士與陳主稅先生為第一代在臺灣接受完整高等藝術教育的優秀科班音樂家。他們見證並參與六〇年代藝專蓬勃發展的黃金年代，將豐厚的人文藝術養成帶到南臺灣，定居高雄並於南部第一所音樂科系－臺南家專音樂科執教，培育南部第一批高等藝術專業人才，串起南北音樂文化的重要連結。

陳主稅先生生於高雄市大樹區，是戰後臺灣重要的小提琴家與作曲家。畢業後長期深耕南臺灣音樂教育，並與在地音樂人創立「寒月小集」，推動現代音樂創作與演出。其作品兼具現代技法與臺灣抒情特色，代表作包括鋼琴曲《秋》、《雲海》及弦樂四重奏《歸途》，是研究臺灣與南部音樂史的重要資料。

生於基隆的馬水龍先生是臺灣當代重要作曲家，作品融合西方現代技法與臺灣文化，多次獲國家文藝獎與吳三連文藝獎肯定，並受頒二等景星勳章。他長期任教於東吳大學及國立藝術學院（今臺北藝術大學），創作橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴、聲樂及舞台音樂，代表作包括《梆笛協奏曲》、《雨港素描》，對臺灣音樂國際能見度推動深遠。

高雄市立圖書館說明，透過此次珍貴的作品樂譜入館，高市圖不僅完整保存臺灣現代音樂的重要史料，也為城市文化記憶再添深刻篇章。這些作品跨越年代、地域與創作生命，將在大東藝術圖書館持續發揮價值，成為研究、教育與文化推廣的重要基石。高市圖也將持續與各界合作，深化典藏、拓展公共文化服務，讓更多讀者、學者與音樂工作者得以透過這些創作，看見臺灣音樂的厚度與光亮。

高雄市立圖書館說明，透過此次珍貴的作品樂譜入館，高市圖不僅完整保存臺灣現代音樂的重要史料，也為城市文化記憶再添深刻篇章。這些作品跨越年代、地域與創作生命，將在大東藝術圖書館持續發揮價值，成為研究、教育與文化推廣的重要基石。高市圖也將持續與各界合作，深化典藏、拓展公共文化服務，讓更多讀者、學者與音樂工作者得以透過這些創作，看見臺灣音樂的厚度與光亮。（圖／高市圖提供）