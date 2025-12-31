鋼琴家周善祥再掀Kit旋風 鋼琴與管風琴雙夜致敬李斯特

鋼琴家周善祥將在2026年伊始於國家音樂廳舉行兩場音樂會。（鵬博藝術提供）

鋼琴家周善祥自2020年底因疫情在台灣持續舉行音樂會，造成一股「Kit旋風」。之後他每次來台的曲目安排都令人驚喜，不止是炫技，更以許多獨特想法給聽眾全新的視野與思考角度。2026年1月3日與1月4日周善祥將在國家音樂廳舉行兩場音樂會，分別為《周善祥鋼琴獨奏會－李斯特編年史 I》以及《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》。

周善祥1992年出生於美國洛杉磯，7歲起同時在加州州立大學長灘分校選修物理以及在查普曼大學選修作曲，9歲進入猶他州立大學攻讀生物、物理、數學以及音樂。周善祥11歲進入柯蒂斯音樂學院學習鋼琴，同時在賓夕法尼亞大學選修化學和數學，12歲前往倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作曲，之後在巴黎第六大學取得數學碩士學位。

2005年13歲的周善祥結識鋼琴大師布蘭德爾，大師讚許他「對於偉大鋼琴作品的理解，結合了新鮮的活力與細膩的處理方式，並兼具情感與理智。」2013年，21歲的周善祥購入法國希爾松（Hirson）的聖特蕾莎（Sainte-Thérèse）教堂，將這座廢棄的教堂兼獨特的裝飾藝術遺址改建為音樂廳。

在接受布蘭德爾教導後，周善祥更能理解文學與藝術在音樂創作與演奏上的重要位置，而在他的心目中，巴赫與李斯特皆是西洋古典音樂史上相當重要的人物。「李斯特從年輕到老，一輩子始終維持豐沛的創作，沒有任何其他人走那麼長的距離；更重要的是，在他人生的不同時期，創作風格與思維都有各式各樣的轉變，內容太豐富了。」這也是周善祥1月3日要在台灣舉行「李斯特編年史」音樂會的動機。

鋼琴家周善祥不僅擅長音樂，還有數理天份。（鵬博藝術提供）

在挑戰高雄衛武營以及屏東音樂廳的管風琴之後，這次周善祥劍指台北國家音樂廳的管風琴，「我在國家音樂廳演奏很多次了，每次看著這座管風琴，都有跑過去彈奏一曲的衝動。這次終於有機會可以好好認識這座管風琴，了解它的聲音，以及它能創造的能量。」1月4日在國家音樂廳，周善祥也將用管風琴演奏李斯特的鉅作。

這兩場演出皆獲力晶文化基金會支持，力晶文化基金會執行長詹曼君表示：「周善祥的琴音才氣縱橫，帶著智慧的光澤，而他對每場音樂會曲目等任何細節安排的巧思，在在讓我們覺得，他在當今古典樂壇是極其獨特的存在。我們相信在世間紛擾不斷的這個時代，更需要這樣帶來慰藉力量的聲音。」除了音樂會之外，力晶文化基金會與鵬博藝術共同規畫兩場場「力晶美學藝堂」音樂教育活動：在武陵高中的周善祥鋼琴大師班以及一場周善祥以李斯特創作生涯為主題的音樂講座。

【力晶2026藝文饗宴《周善祥鋼琴獨奏會－李斯特編年史 I》】

Powerchip 2026 Classic Series: Kit Armstrong Piano Recital - Franz Liszt Chronicle I

1月3日 (六) 19:30 國家音樂廳

演出曲目：

1820年代

李斯特：迪亞貝里圓舞曲主題變奏曲，S. 147

F. Liszt: Variation on a Waltz by Diabelli, S. 147

1830年代

李斯特：羅西尼的音樂晚宴，S. 424（選曲）

F. Liszt: Soirées musicales de Rossini, S. 424

第九首 威尼斯賽船節La regata veneziana

第三首 告別La partenza

第八首 塔蘭泰拉舞曲La danza

1840年代

李斯特：給鋼琴獨奏的歌之書，第一冊《六首詩歌》，S. 531

F. Liszt: Buch der Lieder für Piano allein, vol. 1 '6 Poésies', S. 531

第二首 在萊茵河畔，在美麗的河流中Am Rhein, im schönen Strome

第四首 從前在圖勒有一位國王Es war ein König in Thule

第五首 你從天上降臨人間Der du vom Himmel bist

1850年代

李斯特：B小調第二號敘事曲，S. 171

F. Liszt: Ballade No. 2 in b minor, S. 171

－中場休息－

1860年代

李斯特：十字軍進行曲，選自《聖伊莉沙白傳奇》，S. 498a/2

F. Liszt: Crusader's March from The Legend of St. Elizabeth, S. 498a/2

李斯特：〈葛麗卿〉，選自《浮士德交響曲》，S. 513

F. Liszt: Gretchen aus der Faust-Sinfonie, S. 513

1870年代

李斯特：十字架之路，S. 53

F. Liszt: Via Crucis, S. 53

引言Einleitung. 國王的旗幟Vexilla Regis

第一站Station I 耶穌被判處死刑Jesus wird zum Tode verdammt

第四站Station IV 耶穌遇見他的聖母Jesus begegnet seiner Heiligen Mutter

第五站Station V 古利奈人西蒙幫助耶穌背十字架Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

第六站Station VI 聖薇若妮卡Sancta Veronica

第八站Station VIII 耶路撒冷的婦女Die Frauen von Jerusalem

第12站Station XII 耶穌死在十字架上Jesus stirbt am Kreuze

第14站Station XIV 耶穌被安葬於墳墓裡Jesus wird ins Grab gelegt

1880年代

李斯特：被遺忘的浪漫曲，S. 527

F. Liszt: Romance oubliée, S. 527

李斯特：梅菲斯特波卡舞曲，S. 217

F. Liszt: Mephisto Polka, S. 217

李斯特：灰雲，S. 199

F. Liszt: Nuages Gris, S. 199

李斯特：夢中，S. 207

F. Liszt: En rêve, S. 207

【力晶2026藝文饗宴《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》】

Powerchip 2026 Classic Series: Kit Armstrong Piano and Organ Recital

演出時間、地點、曲目

1月4日 (日) 14:30 國家音樂廳

演出曲目：

貝多芬：降E大調第13號鋼琴奏鳴曲，作品27之1

L. v. Beethoven: Piano Sonata No. 13 in E-flat Major, Op. 27 No. 1

貝多芬：升c小調第14號鋼琴奏鳴曲《月光》，作品27之2

L. v. Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor “Moonlight”, Op. 27 No. 2

維多：f小調第四號管風琴交響曲－第三樂章，如歌的行板

Charles-Marie Widor: Symphony for Organ No. 4 in f minor - III. Andante cantabile

維多：F大調第五號管風琴交響曲－第五樂章，觸技曲

Charles-Marie Widor: Symphony for Organ No. 5 in F Major - V. Toccata

－中場休息－

李斯特：以麥雅貝爾歌劇《先知》之聖詠曲《願救贖之浪奔向吾人》所作的管風琴幻想曲與賦格，S. 259

