鋼琴家周善祥再掀Kit旋風 鋼琴與管風琴雙夜致敬李斯特
鋼琴家周善祥自2020年底因疫情在台灣持續舉行音樂會，造成一股「Kit旋風」。之後他每次來台的曲目安排都令人驚喜，不止是炫技，更以許多獨特想法給聽眾全新的視野與思考角度。2026年1月3日與1月4日周善祥將在國家音樂廳舉行兩場音樂會，分別為《周善祥鋼琴獨奏會－李斯特編年史 I》以及《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》。
周善祥1992年出生於美國洛杉磯，7歲起同時在加州州立大學長灘分校選修物理以及在查普曼大學選修作曲，9歲進入猶他州立大學攻讀生物、物理、數學以及音樂。周善祥11歲進入柯蒂斯音樂學院學習鋼琴，同時在賓夕法尼亞大學選修化學和數學，12歲前往倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作曲，之後在巴黎第六大學取得數學碩士學位。
2005年13歲的周善祥結識鋼琴大師布蘭德爾，大師讚許他「對於偉大鋼琴作品的理解，結合了新鮮的活力與細膩的處理方式，並兼具情感與理智。」2013年，21歲的周善祥購入法國希爾松（Hirson）的聖特蕾莎（Sainte-Thérèse）教堂，將這座廢棄的教堂兼獨特的裝飾藝術遺址改建為音樂廳。
在接受布蘭德爾教導後，周善祥更能理解文學與藝術在音樂創作與演奏上的重要位置，而在他的心目中，巴赫與李斯特皆是西洋古典音樂史上相當重要的人物。「李斯特從年輕到老，一輩子始終維持豐沛的創作，沒有任何其他人走那麼長的距離；更重要的是，在他人生的不同時期，創作風格與思維都有各式各樣的轉變，內容太豐富了。」這也是周善祥1月3日要在台灣舉行「李斯特編年史」音樂會的動機。
在挑戰高雄衛武營以及屏東音樂廳的管風琴之後，這次周善祥劍指台北國家音樂廳的管風琴，「我在國家音樂廳演奏很多次了，每次看著這座管風琴，都有跑過去彈奏一曲的衝動。這次終於有機會可以好好認識這座管風琴，了解它的聲音，以及它能創造的能量。」1月4日在國家音樂廳，周善祥也將用管風琴演奏李斯特的鉅作。
這兩場演出皆獲力晶文化基金會支持，力晶文化基金會執行長詹曼君表示：「周善祥的琴音才氣縱橫，帶著智慧的光澤，而他對每場音樂會曲目等任何細節安排的巧思，在在讓我們覺得，他在當今古典樂壇是極其獨特的存在。我們相信在世間紛擾不斷的這個時代，更需要這樣帶來慰藉力量的聲音。」除了音樂會之外，力晶文化基金會與鵬博藝術共同規畫兩場場「力晶美學藝堂」音樂教育活動：在武陵高中的周善祥鋼琴大師班以及一場周善祥以李斯特創作生涯為主題的音樂講座。
【力晶2026藝文饗宴《周善祥鋼琴獨奏會－李斯特編年史 I》】
Powerchip 2026 Classic Series: Kit Armstrong Piano Recital - Franz Liszt Chronicle I
1月3日 (六) 19:30 國家音樂廳
演出曲目：
1820年代
李斯特：迪亞貝里圓舞曲主題變奏曲，S. 147
F. Liszt: Variation on a Waltz by Diabelli, S. 147
1830年代
李斯特：羅西尼的音樂晚宴，S. 424（選曲）
F. Liszt: Soirées musicales de Rossini, S. 424
第九首 威尼斯賽船節La regata veneziana
第三首 告別La partenza
第八首 塔蘭泰拉舞曲La danza
1840年代
李斯特：給鋼琴獨奏的歌之書，第一冊《六首詩歌》，S. 531
F. Liszt: Buch der Lieder für Piano allein, vol. 1 '6 Poésies', S. 531
第二首 在萊茵河畔，在美麗的河流中Am Rhein, im schönen Strome
第四首 從前在圖勒有一位國王Es war ein König in Thule
第五首 你從天上降臨人間Der du vom Himmel bist
1850年代
李斯特：B小調第二號敘事曲，S. 171
F. Liszt: Ballade No. 2 in b minor, S. 171
－中場休息－
1860年代
李斯特：十字軍進行曲，選自《聖伊莉沙白傳奇》，S. 498a/2
F. Liszt: Crusader's March from The Legend of St. Elizabeth, S. 498a/2
李斯特：〈葛麗卿〉，選自《浮士德交響曲》，S. 513
F. Liszt: Gretchen aus der Faust-Sinfonie, S. 513
1870年代
李斯特：十字架之路，S. 53
F. Liszt: Via Crucis, S. 53
引言Einleitung. 國王的旗幟Vexilla Regis
第一站Station I 耶穌被判處死刑Jesus wird zum Tode verdammt
第四站Station IV 耶穌遇見他的聖母Jesus begegnet seiner Heiligen Mutter
第五站Station V 古利奈人西蒙幫助耶穌背十字架Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
第六站Station VI 聖薇若妮卡Sancta Veronica
第八站Station VIII 耶路撒冷的婦女Die Frauen von Jerusalem
第12站Station XII 耶穌死在十字架上Jesus stirbt am Kreuze
第14站Station XIV 耶穌被安葬於墳墓裡Jesus wird ins Grab gelegt
1880年代
李斯特：被遺忘的浪漫曲，S. 527
F. Liszt: Romance oubliée, S. 527
李斯特：梅菲斯特波卡舞曲，S. 217
F. Liszt: Mephisto Polka, S. 217
李斯特：灰雲，S. 199
F. Liszt: Nuages Gris, S. 199
李斯特：夢中，S. 207
F. Liszt: En rêve, S. 207
【力晶2026藝文饗宴《1＋1＝周善祥鋼琴與管風琴獨奏會》】
Powerchip 2026 Classic Series: Kit Armstrong Piano and Organ Recital
演出時間、地點、曲目
1月4日 (日) 14:30 國家音樂廳
演出曲目：
貝多芬：降E大調第13號鋼琴奏鳴曲，作品27之1
L. v. Beethoven: Piano Sonata No. 13 in E-flat Major, Op. 27 No. 1
貝多芬：升c小調第14號鋼琴奏鳴曲《月光》，作品27之2
L. v. Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor “Moonlight”, Op. 27 No. 2
維多：f小調第四號管風琴交響曲－第三樂章，如歌的行板
Charles-Marie Widor: Symphony for Organ No. 4 in f minor - III. Andante cantabile
維多：F大調第五號管風琴交響曲－第五樂章，觸技曲
Charles-Marie Widor: Symphony for Organ No. 5 in F Major - V. Toccata
－中場休息－
李斯特：以麥雅貝爾歌劇《先知》之聖詠曲《願救贖之浪奔向吾人》所作的管風琴幻想曲與賦格，S. 259
更多鏡週刊報導
尺度無極限！金馬奇幻秒殺片 《太空百合戰鬥姬》爆笑鹹濕
《恨女的逆襲》夏靖庭扮黑道展現陰柔面 黃冠智逼真飾火爆教練擔心他們受創
巨石強森私密脆弱面曝光 《重擊人生》沒艾蜜莉布朗恐難拍成
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 13
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 13
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前 ・ 9
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 37
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 271
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 55
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 89
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 4
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9