鋼琴家郎朗夫妻同台默契十足 明晚登台中國家歌劇院
鋼琴巨星郎朗昨天（21日）於台北國家音樂廳演出，上半場與同為鋼琴家的妻子吉娜・愛麗絲（Gina Alice）、指揮準・馬寇爾（Jun Märkl）及 NSO 同台，以雙鋼琴形式演出聖桑經典《動物狂歡節》，將音樂廳化為一座繽紛的聲音動物園。夫妻倆透過默契十足的靈動對話，生動刻畫獅子的威嚴、天鵝的優雅等角色，為冬日午後注入溫暖的想像力與幽默感。
下半場，郎朗演出柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，1999 年、17 歲的郎朗憑藉此曲臨危受命、震驚樂壇，這首成名作見證他登峰造極的傳奇歲月。時隔多年再度現場詮釋，郎朗從開場的雄壯氣勢到快板段落精準如火花的節奏掌控，以更趨內化且細膩的層次感重新定義這部經典曲目，將年少時的鋒芒淬鍊為大師的心境轉變，全場聽眾也親歷一場從奇蹟少年邁向樂壇標竿的成長之路。郎朗最後安可也獻上收錄於最新專輯Piano Book II 、電影《樂來越愛你》的曲子〈 Mia & Sebastian's Theme〉 。
結束台北的首演後，郎朗將於明天（23日）首度登上台中國家歌劇院的舞台。除了正式演出，在台中市政府文化局的邀請與支持下，開放正式彩排讓300位學子進入音樂廳近距離觀摩。郎朗長期致力音樂教育推廣，他說過：「不論你來自哪裡、家庭背景如何，當你在演奏音樂時，大家都是平等的。音樂會給你信心，而這份信心，會回饋到你人生的其他層面。」
回顧自身成長，他坦言年少時曾多次想放棄，但總在關鍵時刻遇見願意伸出援手的音樂家、老師或朋友，讓道路得以延續。「這份支持給了我巨大的喜悅，現在我也希望把這份力量，交到孩子們手中。」郎朗相信，音樂不只是培養技巧，更能形塑一個人理解世界、尊重他人、學會合作的方式。「沒有音樂教育，我不可能成為今天的我——不是指職業，而是作為一個人。」
透過彩排觀摩，學生不僅能看見舞台光芒背後的專注與紀律，更能理解音樂如何從反覆練習，逐步走向藝術的昇華。呼應郎朗多年來透過郎朗國際音樂基金會推動音樂教育的核心理念——讓音樂成為一條能被親近、被理解的道路。
「我不會說音樂是一種信仰，」郎朗微笑著說，「但它真的很接近。它給你一個可以相信的東西，而那股力量非常強大。」他也將以實際行動邀請更多年輕世代走進音樂廳，親身感受藝術所帶來的力量與希望。
鋼琴巨星 郎朗Lang Lang
12/23 週(二) 19:30 台中國家歌劇院
鋼琴｜郎朗、吉娜・愛麗絲
指揮｜準・馬寇爾
NSO國家交響樂團
曲目
拉威爾：西班牙狂想曲
聖桑：動物狂歡節，鋼琴：郎朗＆吉娜・愛麗絲
柴可夫斯基：降b小調第一號鋼琴協奏曲，作品23，鋼琴：郎朗
