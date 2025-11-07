鋼琴巨擘 理查克萊德門11/30竹北封路演出 採預約索票入場

竹北市長鄭朝方今(7)日召開記者會，公布鋼琴巨擘理查克萊德門將於11月30日蒞臨竹北演出，鄭朝方也與成功國中琴藝卓越的朱品叡同學四手聯彈。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】國際知名的鋼琴巨擘、理查克萊德門將於11月30日蒞臨竹北演出，帶來90分鐘的戶外音樂饗宴，場地在新竹縣政府前廣場，竹北市長鄭朝方今(7)日下午召開記者會公布這個好消息時，現場驚呼聲不斷，鄭朝方也與成功國中琴藝卓越的朱品叡同學攜手，四手聯彈「水邊的阿蒂麗娜」，朱品叡聽見理查克萊德門將到竹北時，開心直呼「希望有機會和他同台」。

這場名為「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」，是里查出道50周年亞洲巡迴、台灣第3站，同時也是近年唯一的戶外演奏，活動將於縣政六路封街登場，鄭朝方說，這一年來、公所團隊努力與理查克萊德門團隊溝通，終於促成這場演出，象徵「只有竹北能夠超越竹北。」

鄭朝說，鋼琴巨擘理查．克萊德門，以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世，作品跨越語言、文化與世代，成為全球共同的溫柔記憶。這場演出象徵竹北藝文能量的全面躍升，城市正邁向國際文化之都的高度。從11月8日的「城中城 歌中歌」三天后演唱會、11月29日的「2025竹北音樂故事」，到11月30日壓軸登場的理查．克萊德門音樂會，可以說是高潮一波接著一波。

這場演出首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片，並通過評選，就有機會登上舞台，與理查克萊德門同台演出，成為一生難忘的榮耀時刻，活動採「預約索票」的方式入場，詳細活動資訊、參與演出方式、與索票流程、將在竹北市公所官網與臉書公告。