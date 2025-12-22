鋼琴巨星基里爾・格斯坦 首度來臺舉辦鋼琴獨奏會

Kirill Gerstein(c) Marco Borggreve

當代鋼琴界最受矚目的音樂家—基里爾・格斯坦（Kirill Gerstein）來臺，今晚(22日)在國家音樂廳帶來首場鋼琴獨奏會。基里爾・格斯坦從爵士鋼琴起家，轉而專攻古典鋼琴，以深度思考驅動音樂詮釋的獨特音樂語言，與眾多國際頂尖知名樂團及指揮合作，在今日全球樂壇上佔有無可取代的地位。

國家兩廳院表示，在國際樂壇上，格斯坦的地位可謂炙手可熱。從維也納愛樂、柏林愛樂，到阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團、倫敦交響樂團與巴伐利亞廣播交響樂團，都能看見他與頂尖指揮家合作的足跡。他不僅2023/24樂季是倫敦交響樂團及巴伐利亞廣播交響樂團的駐團藝術家，更是國際古典音樂界極富指標的普羅旺斯艾克斯音樂節（Festival d’Aix-en-Provence）的重要合作音樂家。各大唱片公司亦高度重視他的藝術視野，包含獲得葛萊美獎提名的錄音，以及連續入圍留聲機大獎、回聲獎與奧普斯古典音樂獎等的作品，皆證明他在錄音與專輯策畫上的卓越眼光。

這次來臺的鋼琴獨奏會，格斯坦精心打造以李斯特與布拉姆斯為核心的浪漫時期鋼琴之旅，展現「標題音樂」與「絕對音樂」兩種美學的深度。李斯特《三首佩脫拉克的十四行詩》以鋼琴重塑詩人對愛情的渴望與矛盾，而《但丁詩篇讀後感—奏鳴曲風幻想曲》則將觀眾引入《神曲》的深層世界，以地獄與救贖的強烈對比打造出戲劇性極高的音樂場景；布拉姆斯《降E小調詼諧曲》則展現他年少時的狂烈與暗潮，最終以規模龐大、內涵深邃的《F小調第三號鋼琴奏鳴曲》作為壓軸，由舒曼稱之為「罩上紗的交響曲」的這部巨作，將為整場獨奏會描繪出浪漫鋼琴的最高峰。